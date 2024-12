Nel video Luca Marchetti fa il punto sulla panchina del Monza: sono ore di riflessione sul futuro di Alessandro Nesta, nonostante le parole di Adriano Galliani al termine della gara persa contro la Juventus. La dirigenza sta valutando se conviene cambiare allenatore durante le feste, provando a dare una scossa alla squadra. Il Monza è ultimo in classifica con 10 punti in 17 giornate: ha 11 punti in meno rispetto a un anno fa

