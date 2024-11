Gotti esonerato a Lecce. Giampaolo favorito

Il Lecce ha ufficializzato di aver sollevato dall'incarico Luca Gotti: "A lui il ringraziamento per il lavoro svolto in questi mesi con professionalità, impegno e dedizione, augurando le migliori fortune". Marco Giampaolo è il favorito per sostituirlo. Si tratta del secondo cambio di panchina della stagione attuale dopo De Rossi-Juric a Roma

LECCE, GOTTI ESONERATO: LE NEWS