Le pagelle di Milan-Cagliari 1-1

A San Siro finisce in parità tra Milan e Cagliari. Leao non replica la prestazione della Supercoppa: sotto la sufficienza come Musah. I peggiori Maignan, Fofana e -quando entra-Abraham. Nella squadra di Conceiçao il migliore è Pulisic. L'MVP è del Cagliari: Felici meglio di tutti. Per la squadra di Nicola bene anche il nuovo acquisto Caprile e l'autore dell'1-1 Zortea. Tutti i voti del telecronista di Sky Sport per questa partita: le pagelle di Federico Zancan

GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT