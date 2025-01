Manca una settimana e di movimenti se ne sono fatti tanti. Eppure la sensazione è che in questi giorni il mercato possa entrare nel vivo. Dal Como che è la più attiva ad altre che ancora devono prendere dei giocatori ma tengono in piedi più trattative: si lavora su più fronti e sicuramente ci divertiremo. Luca Marchetti su Sky Sport Insider spiega cosa sta succedendo in Italia in questo gennaio molto vivace