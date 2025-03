Le probabili formazioni di Roma-Cagliari

Dopo l'eliminazione dall'Europa League per mano dell'Atlhetic Bilbao la Roma di Ranieri torna allo stadio Olimpico per affrontare il Cagliari. Giallorossi a caccia dell'ennesimo risultato positivo in campionato. In campo Shomurodov con Dybala e Pellegrini in appoggio. In difesa si rivede Nelsson. Nel Cagliari, a caccia di punti salvezza, Nicola potrebbe optare per un 3-5-1-1 con l'inserimento di Palomino in difesa e Viola in appoggio a Piccoli in attacco