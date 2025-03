Koné, Saelemakers e Pellegrini sono stati poco coinvolti nei 180 minuti contro l'Athletic Bilbao...

"Ho a disposizione 26 giocatori, l'allenatore può cambiarne cinque. Per me non fa notizia, ma significa l'opportunità di cambiare in corsa la partita. Avevo bisogno di certi giocatori a Bilbao, ma tutti e tre sono fortissimi. Ce li ho in testa per rendere forte la Roma"