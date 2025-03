Tudor potrebbe essere un buon sostituto fino a giugno (aspettando forse Mancini?), ma deve ancora meritarsi sul campo un grande club. Le sue squadre fanno un ottimo gioco d'attacco, anche se sacrificano qualcosa in difesa. Mi aspetto un'operazione di rilancio per Douglas Luiz, ma soprattutto per Vlahovic, il grande 'escluso' di Motta. Il commento di Paolo Condò