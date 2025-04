Il club rossonero accelera per l'arrivo del nuovo direttore sportivo: l'amministratore delegato Furlani è infatti a Londra per parlare con Fabio Paratici e chiudere la trattativa. Le ultime news

La ricerca di un nuovo direttore sportivo sembra essere arrivata al momento decisivo per il club rossonero. Il Milan punta forte su Fabio Paratici e per questo motivo l'amministratore delegato Furlani è volato a Londra per incontrare l'ex dirigente di Juve e Tottenham. E' lui il candidato prescelto, la trattativa potrebbe essere alle battute finali, la speranza di entrambe le parti è di chiudere nelle prossime ore in modo positivo. A quel punto l'organigramma societario sarà più chiaro e definito e la società potrà cominciare a lavorare anche in chiave di programmazione futura.