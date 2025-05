Una settimana da Conte

L'allenatore del Napoli è nel suo habitat naturale: sotto pressione sa convogliare le energie, convertire l'ansia da prestazione in fame per la vittoria, l'unico pensiero fisso della sua carriera. Con l'Inter così vicina la trasferta di Parma non ammette passi falsi, così come è stato per le altre 36 giornate. E allora siamo davvero così sicuri che sarà davvero una settimana diversa dalle altre?