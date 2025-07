Per la prima volta da quando è tornato in Italia, Ciro Immobile ha parlato e l'ha fatto in esclusiva per Sky Sport. Durante ‘Calciomercato’, l'attaccante dal ritiro con il Bologna ha risposto alle domande di Mario Giunta, Vanessa Leonardi, Maurizio Compagnoni, l'agente Giovanni Bia e Marco Demicheli. Tra obiettivi personali e di squadra, tra gol e Nazionale. E quella piccola (e simpatica) diatriba con Bernardeschi