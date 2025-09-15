Questa Lazio non sa scendere dalle montagne russe. E può essere pericoloso
Sconfitta, vittoria, sconfitta: solo altre quattro volte così male nell'era Lotito nelle prime tre giornate. Il calendario favorevole non ha aiutato i biancocelesti, che complice il blocco estivo del mercato hanno consegnato a Maurizio Sarri la stessa identica rosa della scorsa stagione, con i rischi legati ad alcune incongruenze tattiche. L'allenatore, intanto, chiede pazienza
Sky Sport Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider