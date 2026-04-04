Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
la presentazione

Inter e Roma non conoscono mezze misure

Riccardo Gentile
©Getty

E nella sfida di San Siro si giocheranno molto della loro stagione: i nerazzurri devono tornare a vincere per mantenere la distanza da Milan e Napoli, mentre i giallorossi hanno bisogno di punti per restare in corsa Champions

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ