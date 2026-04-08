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'Ottovolante' Gasp: questa Roma va troppo su e giù

Stefano De Grandis

Stefano De Grandis
©Getty

Dopo una prima parte di stagione da applausi, nel girone di ritorno i giallorossi hanno rallentato il ritmo (nonostante l'innesto dell'ottimo Malen), finendo per scivolare al sesto posto. In questo momento della stagione torna di moda il paragone con Claudio Ranieri, che un anno fa fece più punti con una squadra meno profonda, tanto da mettere in discussione (per una parte della tifoseria) l'operato dell'ex allenatore dell'Atalanta

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