Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
il commento

Inter Campione d'Italia, uno scudetto nato a Zenica

Angelo Carotenuto
©Getty

Dalle ceneri della delusione per l'eliminazione contro la Bosnia al dominio dell'ultima parte di stagione. Chivu ha saputo prendere i giocatori demotivati dalla maglia azzurra e rigenerarli, farli sentire di nuovo preziosi e indispensabili, costruendo uno scudetto sul campo e anche nella testa

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ