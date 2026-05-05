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l'intervista

Zanotti: "Chivu uomo di spogliatoio e leader vero, Esposito da top mondiale"

Emiliano Tomasini
©Getty

Dalle giovanili dell'Inter alla Svizzera, oggi Mattia Zanotti gioca e brilla al Lugano, ma in passato ha condiviso spogliatoio e crescita con Chivu e Pio Esposito. Dall’umanità dell’allenatore alla crescita dell’attaccante, fino al nodo giovani in Italia: il terzino italiano racconta a Sky Sport i protagonisti dello scudetto dell’Inter.

Venerdì 8 maggio su Insider uscirà la seconda parte dell'intervista a Mattia Zanotti sul suo addio all'Inter, la sua esperienza al Lugano, il sogno Nazionale e il suo futuro

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