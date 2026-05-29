l'intervista
Dimarco MVP: "Il miglior momento della mia vita, dedicato a chi mi credeva finito"
Il premio di miglior giocatore della stagione in A, il double realizzato coi suo compagni, la ripartenza dopo una stagione e soprattutto un finale molto complicato, il significato di essere un giocatore tifoso e tanti video messaggi di tanti amici molto particolari. Con una promessa finale: "Farò un film con Fabio De Luigi"
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky Sport Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi