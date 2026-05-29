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l'intervista

Dimarco MVP: "Il miglior momento della mia vita, dedicato a chi mi credeva finito"

Matteo Barzaghi

Il premio di miglior giocatore della stagione in A, il double realizzato coi suo compagni, la ripartenza dopo una stagione e soprattutto un finale molto complicato, il significato di essere un giocatore tifoso e tanti video messaggi di tanti amici molto particolari. Con una promessa finale: "Farò un film con Fabio De Luigi"

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