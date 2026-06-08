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Malagò: "Pantouflage? Molto tranquillo, d'accordo quando ci sono fini positivi"

elezioni figc

Giovanni Malagò, candidato alla presidenza Figc, a margine dei WEmbrace Games 2026, risponde a chi chiede la propria opinione sulla richiesta di avviare una verifica per chiarire l'applicazione sulle norme del pantouflage: "Sono sempre d'accordo quando ci sono intenti e dei fini che sono positivi o propositivi"

ABODI: "VERIFICHE SU MALAGO'? NOSTRO DOVERE"

"Sono sempre d'accordo quando ci sono intenti e dei fini che sono positivi o propositivi. Sono molto tranquillo". Cosi Giovanni Malagò, candidato alla presidenza Figc, a margine dei WEmbrace Games 2026 risponde a chi chiede la propria opinione sulla richiesta di avviare una verifica per chiarire l'applicazione sulle norme del pantouflage. "Sono due mesi che non solo io ho risposto ma anche persone che sanno bene la genesi di tutta questa storia", conclude. 

Abodi: "Richiesta su pantouflage? Non abbiamo bisogno di situazioni equivocabili"

"Quello che vorrei è che il 22 giugno, chiunque verrà eletto lo sia in piena legittimità. Non abbiamo bisogno di situazioni precarie o che siano equivocabili. E questo passaggio tecnico serve a questo. Bisogna rispettare i loro tempi, ci sono stati dei precedenti e delle fonti alle quali attingere". Così il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, sulla richiesta di avviare una verifica per chiarire l'applicazione sulle norme del pantouflage. "Abbiamo fatto quel che ci è stato chiesto di fare dal parlamento. Aspettiamo che chi ha titolo per esprimere un parere tecnico lo faccia nel rispetto dei tempi e dei titoli. Stiamo solo facendo il nostro dovere, cioè non esprimere parere ma raccoglierli", ha concluso Abodi, parlando a margine dei WEmbrace Games 2026 al Foro Italico. 

Che cosa è il pantouflage

Il pantouflage (o fenomeno delle "porte girevoli") indica il passaggio di dipendenti pubblici o alti funzionari dello Stato verso incarichi nel settore privato. Il termine deriva dal francese pantoufle (pantofola) e allude ironicamente alla scelta di lasciare la carriera pubblica per occupare posizioni aziendali più comode e remunerative. Per prevenire potenziali conflitti di interesse e fenomeni corruttivi, la legge italiana vieta agli ex dipendenti della Pubblica Amministrazione che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali di lavorare, nei tre anni successivi alla cessazione del servizio, per i soggetti privati che ne sono stati destinatari. La violazione di questo divieto comporta la nullità del contratto di lavoro stipulato, l'obbligo di restituzione dei compensi percepiti e il divieto per l'impresa coinvolta di contrattare con la Pubblica Amministrazione per i successivi tre anni.

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