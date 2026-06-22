Elezioni Figc, oggi si sceglie il presidente tra Malagò e Abete. Le news live

"Io vicepresidente? Non parlo di ruoli, sono tante le cose da fare e anche quelle che faccio con l'Assocalciatori". Lo ha detto Sara Gama, consigliera federale della Figc e vicepresidente AIC, entrando all'assemblea elettiva della Federcalcio, rispondendo a chi gli chiede di un possibile ruolo da vicepresidente qualora vincesse Giovanni Malagò. "Ora l'importante è che le cose si facciano - ha aggiunto -. Siamo tutti a disposizione come Assocalciatori". A chi gli chiede dell'importanza di un direttore tecnico per risollevare il calcio italiano ha risposto: "Calciatori e calciatrici sono sempre a disposizione per fare tutto. Ma non basta una figura sola a risolvere i problemi del calcio italiano. Ne servono diverse in tanti ruoli, dobbiamo lavorare uniti".