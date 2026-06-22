Elezioni Figc, oggi si sceglie il presidente tra Malagò e Abete. Le news live
Oggi si elegge il presidente della Figc che sostituirà Gravina. Due i candidati: da un lato Giovanni Malagò, ex presidente del Coni, dall'altro Giancarlo Abete, già presidente della Federazione dal 2007 al 2014 e attualmente al vertice della LND. Qui tutte le news e gli aggiornamenti live
in evidenza
Elezioni Figc, il programma di oggi:
- Ore 11: convocazione Assemblea elettiva
- Presentazione programmi Malagò e Abete
- Eventuali interventi dei delegati
- Prima votazione
- In caso di elezione, proclamazione del presidente
- Elezione dei consiglieri federali
L'arrivo dei delegati
Continuano ad arrivare i delegato per l'Assemblea elettiva della Figc. Ci racconta le ultime da Roma la nostra Silvia Vallini
Tra poco l'Assemblea elettiva
Sarà il Rome Cavalieri Waldorf Astoria Hotel a ospitare l’Assemblea Elettiva della FIGC: la foto del palco
Gravina: "Ho lasciato un percorso di visione"
"Faccio tantissimi auguri e un grande in bocca al lupo a entrambi ai candidati, il calcio continuerà ad essere in buone mani chiunque sarà il presidente". Così Gabriele Gravina, presidente dimissionario della Figc, entrando all'assemblea elettiva della Federcalcio. "Io ho lasciato un percorso di visione, nel mio documento c'e tutto, ci sono tutte le mie idee. Se tornassi indietro cosa non rifarei? Sarei dovuto andato via prima, di cose ne abbiamo fatte tante", conclude
Sara Gama: "Io vicepresidente? Non parlo di ruoli"
"Io vicepresidente? Non parlo di ruoli, sono tante le cose da fare e anche quelle che faccio con l'Assocalciatori". Lo ha detto Sara Gama, consigliera federale della Figc e vicepresidente AIC, entrando all'assemblea elettiva della Federcalcio, rispondendo a chi gli chiede di un possibile ruolo da vicepresidente qualora vincesse Giovanni Malagò. "Ora l'importante è che le cose si facciano - ha aggiunto -. Siamo tutti a disposizione come Assocalciatori". A chi gli chiede dell'importanza di un direttore tecnico per risollevare il calcio italiano ha risposto: "Calciatori e calciatrici sono sempre a disposizione per fare tutto. Ma non basta una figura sola a risolvere i problemi del calcio italiano. Ne servono diverse in tanti ruoli, dobbiamo lavorare uniti".
Abete: "E' il momento di gettare semi per un dialogo costruttivo"
"Dopo l'assemblea c'è sempre una ripartenza. Ora è il momento di gettare dei semi per avere un dialogo costruttivo tra le componenti". Così il presidente della Lnd e candidato alla presidenza della Figc, Giancarlo Abete, arrivando all'assemblea elettiva della Federcalcio. "Ho portato avanti, e continuo a farlo, un confronto di politica sportiva - ha aggiunto -. Sarebbe incredibile che dopo le dimissioni Gravina si ripartisse con lo stesso consiglio senza aver affrontato i contenuti. Ogni volta che si viene eliminati dal mondiale sacrificare il presidente non assumendosi delle responsabilità non fa bene al nostro mondo. Il problema non è la qualità della persona, Malagò è una persona di qualità ma bisogna sciogliere dei nodi che non sono stati sciolti".
I programmi di Abete e Malagò
Al momento della presentazione della candidatura, Giancarlo Abete e Giovanni Malagò hanno dovuto depositare anche i loro programmi. A questo link della Figc i due documenti consultabili:
La scelta del nuovo Ct
Una delle prime decisioni del nuovo presidente sarà la scelta del commissario tecnico della Nazionale. Nei giorni scorsi ci sono stati contatti e valutazioni su diversi profili, ma il nome forte resta quello di Roberto Mancini. Sarebbe un ritorno sulla panchina azzurra e potrebbe diventare uno dei primi atti formali del nuovo corso federale, una volta eletto il presidente, composto il Consiglio federale e definito il ruolo di vicepresidente.
La proclamazione
Quando un candidato raggiunge la soglia della metà più uno dei voti, il Presidente dell'Assemblea ne dichiara ufficialmente l'elezione. Da quel momento in poi scattano i passaggi che rendono operativa la nomina, con il nuovo presidente che assume immediatamente i pieni poteri.
Le condizioni per essere eletto presidente
La vittoria è determinata dal raggiungimento della metà più uno dei voti (maggioranza assoluta) calcolati sul peso ponderato dei delegati effettivamente presenti in assemblea.
La procedura cambia in base al numero di candidati, in questo caso, essendo due, questa è la modalità:
- il regolamento prevede un massimo di tre scrutini successivi per individuare il vincitore. In ognuna di queste votazioni, per essere eletti, è necessario superare la soglia della metà più uno dei voti totali;
Come si vota
Prima che sia aperta la votazione, i candidati possono esporre il loro programma. Le votazioni hanno luogo a scrutinio segreto e con un sistema di voto elettronico. Ciascun delegato può votare un solo candidato; il risultato della votazione è proclamato dal presidente dell'Assemblea.
Il peso del voto degli elettori: il meccanismo
Il sistema di voto si basa su un totale di 516 voti complessivi. Non tutti i voti, però, valgono uguale ma assumono un valore specifico che è proporzionale alla rilevanza della componente rappresentata (Serie A, Serie B, Lega Pro...). La ripartizione è così suddivisa:
- Serie A - 20 delegati (il voto di ciascuno ne vale 4,644 per una somma complessiva di 92,88): 18%;
- Serie B - 20 delegati (1,548 per una somma totale di 30,96): 6%;
- Lega Pro - 57 delegati (1,086 per una somma totale di 61,902): 12%;
- LND - 99 delegati (1,772 per una somma totale di 175,428): 34%;
- Calciatori - 52 delegati (1,984 per una somma totale di 103,168): 20%;
- Allenatori - 26 delegati (1,984 per una somma totale di 51,584): 10%.
I delegati
I delegati per le società delle Leghe professionistiche (Lega Serie A, Lega Serie B e Lega Pro) sono i presidenti o i loro rappresentanti. I delegati per le società della Lnd, per gli atleti e per i tecnici sono quelli eletti in base ai rispettivi regolamenti.
Come funzionano le elezioni
L'assemblea elettiva è convocata dal presidente federale (in questo caso il dimissionario Gravina) almeno 60 giorni prima della data del voto e deve comunque tenersi entro un massimo di 90 giorni dalle dimissioni. Successivamente a eleggere il nuovo Presidente saranno 274 delegati in rappresenzata delle società di Lega Serie A, Lega Serie B, Lega Pro, Lega Nazionale Dilettanti, Associazione italiana calciatori e Associazione italiana allenatori. Il voto sarà ponderato: ciò vuol dire che il voto di alcuni delegati peserà più di altri
Malagò e l'ostacolo "pantouflage" superato
Nei giorni scorsi il parere dell'Anac (Autorità nazionale anti corruzione) ha tolto ogni ostacolo alla candidatura di Malagò. Il parere era stato richiesto dal Ministro dello Sport Abodi, per verificare se sussistesse una condizione di incandidabilità dell'ex numero 1 del Coni. Per l’Anac la norma anticorruzione sul "pantouflage" è infatti inapplicabile, poiché Malagò verrebbe eletto presidente e non intratterrebbe quindi rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con la Federcalcio: unici casi che – da norma - renderebbero illegittimo l’incarico. Al link Silvia Vallini ci spiega nel dettagli la questione
Malagò: Anac dà parere positivo all'eleggibilità come presidenteVai al contenuto
I candidati: chi è Giancarlo Abete
Anche lui romano, 75 anni, Giancarlo Abete è stato presidente Figc dal 2007 al 2014 ed è attualmente presidente della Lega nazionale dilettanti (LND), componente che ha sostenuto la sua candidatura alla presidenza della Figc
I candidati: chi è Giovanni Malagò
Romano, 67 anni, Giovanni Malagò è stato presidente del Comitato olimpico italiano dal 2013 al 2025 e presidente del Comitato organizzatore dei Giochi invernali di Milano-Cortina. A sostegno della sua candidatura Lega Serie A, Serie B, Assocalciatori e Assoallenatori
Il punto e gli scenari
Ieri a Sky Sport 24 con Matteo Petrucci abbiamo fatto il punto della situazione su queste elezioni. Gli schieramenti, gli scenari e il futuro, a partire dalla scelta del nuovo Ct della Nazionale
Elezioni Figc, tutte le informazioni
Giancarlo Abete e Giovanni Malagò: sono loro due i candidati per la presidenza della Figc. Tutte le informazioni in vista delle elezioni
Figc, oggi si elegge il presidente
Buongiorno! Oggi è il giorno delle elezioni in Figc. Si sceglierà il nuovo presidente che avrà il compito di rilanciare il calcio italiano, reduce dalla terza esclusione consecutiva dai mondiali. Due i candidati in campo: Giancarlo Abete e Giovanni Malagò. Qui tutti gli aggiornamenti e le news live