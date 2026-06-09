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Milan, ritiro e amichevoli estive con Celtic e Manchester United: le date

Le date

Il Milan inizierà la preparazione estiva il 12 e il 13 luglio, poi affronterà Celtic e Manchester United in amichevole, come annunciato con una nota ufficiale da parte del club

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Il Milan pensa al futuro e si ritroverà a Milanello per i test i prossimi 12 e 13 luglio. Proprio oggi il club rossonero ha ufficializzato quali saranno le amichevoli estive. Sul comunicato ufficiale si legge: "Il Milan affronterà Celtic e Manchester United in due amichevoli internazionali nell'estate 2026, nell'ambito della preparazione della prima squadra maschile alla stagione 2026/27. Il primo appuntamento, prima della partenza per il Pre-Season Tour tra Australia e Indonesia, è in programma sabato 25 luglio al Celtic Park di Glasgow contro il Celtic. Al rientro dalla tournée, sabato 15 agosto, i rossoneri saranno di scena alla Tarczyński Arena di Breslavia per affrontare il Manchester United. Sarà la prima volta per il Milan nella città polacca, a pochi giorni dall'inizio della nuova stagione di Serie A". 

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