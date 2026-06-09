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Calciomercato, ultime news di oggi in diretta live

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Qui tutta la giornata live di martedì 9 giugno attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato di Sky Sport con trattative e indiscrezioni non solo sulla Serie A ma anche sull'estero. Calciomercato l'Originale on tour tutte le sere in diretta alle 23 su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio

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Calciomercato, le news di oggi

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Burdisso saluta il Monza: idea Vallone per sostituirlo

Nicolas Burdisso lascia il Monza. Il direttore sportivo ha deciso di salutare i biancorossi per tornare a vivere in Argentina. Al suo posto prende quota la soluzione interna, con la promozione di Francesco Vallone

Olise al Real? Il presidente del Bayern: "Florentino può risparmiarsi la fatica"

E a proposito del colpo da 150 milioni del Real, voci di corridoio vorrebbero i Blancos interessati a Olise del Bayern Monaco. Il presidente dei bavaresi, Herber Hainer, però, non ha lasciato spazio a trattative: "Se Florentino Perez vuole presentare un'offerta, può risparmiarsi la fatica"

'Florentino può risparmiarsi la fatica': il Bayern gela il Real Madrid

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Real Madrid, Florentino Perez confermato presidente: cosa succede ora?

Florentino Perez è stato confermato come presidente del Real Madrid e ora sarà il momento di pensare al mercato: dai colpi a parametro zero all'acquisto da 150 milioni di euro, cosa può succedere ora

Quale sarà il mega colpo da 150 milioni di Florentino Perez? I possibili nomi

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Monza, confermato Bianco sulla panchina

Dopo l'incontro con la società di lunedì, Paolo Bianco resta sulla panchina del Monza, con cui ha da poco conquistato la promozione in Serie A

Fiorentina, ufficiale Grosso: "Felice di questa opportunità"

La Fiorentina ha ufficializzato Fabio Grosso come nuovo allenatore. "Ringrazio tutta la società, in particolare il presidente Giuseppe Commisso e sua madre Catherine per avermi affidato la guida tecnica della Fiorentina", ha detto l'allenatore italiano

Fabio Grosso ufficiale alla Fiorentina: le sue prime parole

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Inter-Palestra, trattativa in fase di stand-by

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Non solo Kessié: la Juventus continua la sua ricerca di un portiere e di un centravanti. Dibu...

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Il presidente del Bayern Monaco Herbert Hainer, in un'intervista alla Bild, ha escluso a un...
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