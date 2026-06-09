Qui tutta la giornata live di martedì 9 giugno attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato di Sky Sport con trattative e indiscrezioni non solo sulla Serie A ma anche sull'estero. Calciomercato l'Originale on tour tutte le sere in diretta alle 23 su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio
in evidenza
Calciomercato, le news di oggi
- Juventus, possibile ritorno di fiamma per Kessié
- E per la porta è in pole il Dibu Martinez. Si lavora per Sorloth
- Inter-Palestra, trattativa in stand-by
- L'Atalanta vuole Jashari: piace molto a Giuntoli
- Fiorentina, Thorstvedt è il primo nome in lista
- Tabellone mercato della Serie A
- Serie A, gli acquisti ufficiali
- Situazione allenatori squadra per squadra
- Tutti i colpi di mercato all'estero
- I giocatori svincolati a giugno
- Il podcast di Di Marzio
Burdisso saluta il Monza: idea Vallone per sostituirlo
Nicolas Burdisso lascia il Monza. Il direttore sportivo ha deciso di salutare i biancorossi per tornare a vivere in Argentina. Al suo posto prende quota la soluzione interna, con la promozione di Francesco Vallone
Olise al Real? Il presidente del Bayern: "Florentino può risparmiarsi la fatica"
E a proposito del colpo da 150 milioni del Real, voci di corridoio vorrebbero i Blancos interessati a Olise del Bayern Monaco. Il presidente dei bavaresi, Herber Hainer, però, non ha lasciato spazio a trattative: "Se Florentino Perez vuole presentare un'offerta, può risparmiarsi la fatica"
'Florentino può risparmiarsi la fatica': il Bayern gela il Real MadridVai al contenuto
Real Madrid, Florentino Perez confermato presidente: cosa succede ora?
Florentino Perez è stato confermato come presidente del Real Madrid e ora sarà il momento di pensare al mercato: dai colpi a parametro zero all'acquisto da 150 milioni di euro, cosa può succedere ora
Quale sarà il mega colpo da 150 milioni di Florentino Perez? I possibili nomiVai al contenuto
Monza, confermato Bianco sulla panchina
Dopo l'incontro con la società di lunedì, Paolo Bianco resta sulla panchina del Monza, con cui ha da poco conquistato la promozione in Serie A
Fiorentina, ufficiale Grosso: "Felice di questa opportunità"
La Fiorentina ha ufficializzato Fabio Grosso come nuovo allenatore. "Ringrazio tutta la società, in particolare il presidente Giuseppe Commisso e sua madre Catherine per avermi affidato la guida tecnica della Fiorentina", ha detto l'allenatore italiano