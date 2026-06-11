Domenico Tedesco è stato presentato ufficialmente come nuovo allenatore del Bologna, al posto di Vincenzo Italiano: "Questa è una società importante, con una storia molto importante. Gli ultimi anni hanno dimostrato che si tratta di un club ambizioso. Ha vinto la Coppa Italia dopo tanti anni, ha giocato la Champions League. La mia è stata una scelta proattiva, credo nella squadra, nei giocatori. ll Bologna mi è rimasto fortemente nei pensieri. Le chiacchierate che ci siamo fatte erano molto positive e oneste. Quando inizi a conoscere il club e le persone che ci lavorano, a volte non si dice sempre la verità su ambizioni e giocatori che magari possono partire, qui invece ho sempre trovato grande onesta, un’idea chiara e obiettivi molto chiari". Sul sistema di gioco: "Si vedrà strada facendo, questa squadra è stata costruita a 4 dietro, poi davanti si vedrà. Ma non è questa la cosa fondamentale, ci vorrà intensità, mi piace gioco fluido e offensivo, con giocatori coraggiosi, il mio calcio è propositivo".