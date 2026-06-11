Bologna, Tedesco si presenta: "E' un grande club. Credo in squadra e giocatori"presentazione
Prima conferenza stampa per il nuovo allenatore del Bologna: "Questa è una società importante, con una storia molto importante. Gli ultimi anni hanno dimostrato che si tratta di un club ambizioso. Sistema di gioco? Non è fondamentale. Mi piace gioco fluido e offensivo, con giocatori coraggiosi, il mio calcio è propositivo"
Domenico Tedesco è stato presentato ufficialmente come nuovo allenatore del Bologna, al posto di Vincenzo Italiano: "Questa è una società importante, con una storia molto importante. Gli ultimi anni hanno dimostrato che si tratta di un club ambizioso. Ha vinto la Coppa Italia dopo tanti anni, ha giocato la Champions League. La mia è stata una scelta proattiva, credo nella squadra, nei giocatori. ll Bologna mi è rimasto fortemente nei pensieri. Le chiacchierate che ci siamo fatte erano molto positive e oneste. Quando inizi a conoscere il club e le persone che ci lavorano, a volte non si dice sempre la verità su ambizioni e giocatori che magari possono partire, qui invece ho sempre trovato grande onesta, un’idea chiara e obiettivi molto chiari". Sul sistema di gioco: "Si vedrà strada facendo, questa squadra è stata costruita a 4 dietro, poi davanti si vedrà. Ma non è questa la cosa fondamentale, ci vorrà intensità, mi piace gioco fluido e offensivo, con giocatori coraggiosi, il mio calcio è propositivo".
Calciomercato e Orsolini
"Parlare di giocatori che non sono in rosa mi sembra non giusto. Abbiamo una rosa molto competitiva, preferisco parlare dei nostri giocatori. Orsolini? Non ci siamo ancora sentiti. E’ stata una nostra scelta, se parli con uno magari devi parlare con 20. L'unico con cui ho parlato è stato De Silvestri, con il quale c’era una situazione importante. L’idea del club è quella di creare con questo giocatore una bandiera, il simbolo di Bologna. Freuler? Se ci parlassi gli farei i complimenti per la sua carriera, per quello che ha fatto e il modo di giocare. Gli chiederei della preparazione al Mondiale. Forse arriveremo anche a parlare del Bologna. Ferguson sa giocare in più ruoli, è un giocatore importante e flessibile. Voglio conoscerlo, parlarci e poi vedremo. Ovviamente ho iniziato a vedere qualche partita e qualche giovane, Raimondo col Frosinone ha fatto 11 gol. Per me è un giovane molto interessante, vorrei averlo dall’inizio, vorrei conoscerlo durante la fase di preparazione. Sicuramente è un giocatore richiesto ma vedremo. Penso che Odgaard sia un giocatore che può essere utilizzato in più ruoli. Però bisogna conoscerlo, ora gioca in diversi ruoli ma poi magari mi dice altro"
Lucio Dalla e Cesare Cremonini
Sulla passione per Lucio Dalla, raccontata in un’intervista di alcuni anni fa: "Sono contento di essere qui nella città di Dalla, mi emozionerà sentendo l’Anno che verrà ma spero di sentire tante volte anche Cesare Cremonini allo stadio".