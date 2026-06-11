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Calciomercato, ultime news di oggi in diretta live

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Qui tutta la giornata live di giovedì 11 giugno attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato di Sky Sport con trattative e indiscrezioni non solo sulla Serie A ma anche sull'estero. Calciomercato l'Originale on tour tutte le sere in diretta alle 23 su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio

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Calciomercato, le news di oggi:

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Monza, piace Gilardino per la panchina

Paolo Bianco non rimarrà sulla panchina del Monza: l'allenatore ha espresso la volontà di lasciare i biancorossi dopo la promozione in Serie A. La prima idea del Monza per sostituirlo è Alberto Gilardino, ex allenatore del Pisa, con il quale sono stati avviati i primi contatti.

Inter, incontro con l'agente di Provedel

Nelle scorse ore incontro in sede tra l'Inter e l'agente di Provedel, che interessa al club nerazzurro. C'è ancora distanza sull'ingaggio, le parti devono riaggiornarsi ma la volontà è quella di trovare un accordo. Poi si parlerà con la Lazio: l'Inter vorrebbe chiudere a 2-3 milioni. 

Napoli e Nottingham su Frattesi: le news

Il centrocampista dell'Inter continua ad avere estimatori sia in Italia che all’estero. Su di lui c'è il Nottingham Forest e il Napoli. Frattesi è sempre piaciuto sia a Manna che ad Allegri, e sarebbe un'opzione per i partenopei se dovesse partire Anguissa.

La Roma vuole due esterni: occhi su Greenwood e Alajbegovic

La Roma vuole prendere due esterni. Il primo nome di Gasperini è Mason Greenwood del Marsiglia per il quale però il club francese chiede 55 milioni di euro. L'altro nome è quello di Kerim Alajbegovic di proprietà del Bayer Leverkusen. L'esterno bosniaco è da tempo sul taccuino giallorosso.

Milan, Glasner favorito anche senza Rangnick

Oliver Glasner è il nome più avanti per la panchina del Milan. L'allenatore austriaco ha avuto contatti positivi con Cardinale e Ibrahimovic ed è in vantaggio a prescindere dall'arrivo di Ralf Rangnick.

E si tratta con l'Aston Villa il prezzo del Dibu Martinez

I bianconeri, dopo aver trovato l'accordo con il Dibu sulla base di un contratto triennale a cifre ridimensionate, stanno trattando con l'Aston Villa per il costo del cartellino. La Juve vorrebbe pagare un indennizzo minimo e le parti stanno cercando di capire la migliore condizione di uscita del portiere, che ha manifestato la sua volontà di trasferirsi in Italia.

Juventus, sondaggio per Lucumi

Il difensore colombiano è stato richiesto da Luciano Spalletti e ha una clausola da 28 milioni di euro fino a metà luglio. Da capire se la Juve la sfrutterà o proverà a trattare con il Bologna, che ha già metabolizzato l'idea di vederlo partire questa estate.

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