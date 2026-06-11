Lazio, lettera di Lotito ai tifosi su 'Il Messaggero': "Torniamo a parlarci"lazio
Il presidente della Lazio ha scritto ai tifosi una lettera aperta, pubblicata su 'Il Messaggero': "Credo sia arrivato il momento di aprire una fase nuova: più dialogo, più ascolto, più responsabilità reciproca. Anche io voglio una squadra capace di vincere". Intanto il club smentisce ufficialmente le voci su possibili operazioni per la cessione della società: "Nessuna trattativa in corso"
Lettera aperta del presidente della Lazio Claudio Lotito, pubblicata sul quotidiano 'Il Messaggero': "Credo sia arrivato il momento di aprire una fase nuova: più dialogo, più ascolto, più responsabilità reciproca. Anche io voglio una Lazio più forte, competitiva. Anche io voglio una Lazio capace di vincere. Ma la sostenibilità non è il contrario dell'ambizione. È il modo più serio per darle un futuro. La critica è legittima. La contestazione fa parte della storia del calcio e della libertà dei tifosi. Ma il confronto deve restare dentro una cornice di rispetto, di verità e di responsabilità. Ho sempre pensato che la Lazio dovesse restare padrona del proprio destino. Questa è stata, è e resterà una linea fondamentale. Il primo dovere di chi amministra un club non è inseguire l'applauso di un giorno. È garantire che quella società resti solida, libera e rispettata anche domani - sottolinea il n.1 biancoceleste -. Chiedo che il giudizio tenga conto dell'intero quadro, non soltanto della parte più emotiva o più conveniente del racconto", prosegue Lotito che poi ammette come "il rapporto con i tifosi deve migliorare radicalmente. Può essere accaduto che, in qualche occasione, in un clima di forte tensione, amareggiato da parole dure, offese e attacchi continui, io abbia risposto al telefono in modo avventato, con toni che non avrei voluto usare e che possono essere stati percepiti come distanza o chiusura. Se questo è accaduto, me ne assumo la responsabilità. Ma voglio essere chiaro: non c'è mai stata, né ci sarà mai, una mancanza di rispetto verso i tifosi della Lazio" continua il numero uno biancoceleste. Che poi ammette come "una mediazione va trovata. La Lazio è una sola. La società deve ascoltare di più e meglio. Questo è vero. Ma anche il confronto deve uscire dalla logica del sospetto permanente. Non vi chiedo di essere sempre d'accordo con me. Vi chiedo però di ragionare insieme: di distinguere la critica dalla delegittimazione, la passione dalla distruzione, il dissenso dalla frattura insanabile".
Nota del club: "Nessuna trattativa in corso per la vendita della società"
"In relazione alle notizie e alle ricostruzioni diffuse nelle ultime ore da alcuni organi di informazione e canali social riguardanti una presunta cessione della Lazio, la società smentisce categoricamente quanto riportato. Non esiste alcuna trattativa in corso finalizzata alla vendita della società, né sono stati sottoscritti accordi, intese o impegni di qualsiasi natura aventi ad oggetto il trasferimento, totale o parziale, della proprietà del club". Così la Lazio, in una nota, smentisce le voci su possibili operazioni per la cessione del club, ribadendo come "la proprietà non ha conferito alcun mandato per la cessione della società né ha avviato interlocuzioni finalizzate a operazioni di vendita. Le informazioni relative a presunti nuovi proprietari, investitori italiani o stranieri, fondi di investimento, modifiche dell'assetto proprietario o accordi collegati al progetto Stadio Flaminio risultano del tutto prive di fondamento". Infine la società biancoceleste ricorda come la "diffusione reiterata di notizie prive di riscontro riguardanti la governance, l'assetto proprietario e le strategie societarie della società rischia di generare disinformazione, alterare la corretta percezione del mercato e influenzare l'andamento del titolo".