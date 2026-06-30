Bastoni (Inter) indagato: avviso di garanzia per prostituzione minorile. Le news
Secondo quanto anticipato dall'edizione online di Repubblica, il difensore dell’Inter è indagato per prostituzione minorile nell’ambito dell’inchiesta su una società di eventi che avrebbe organizzato serate 'all inclusive' per clienti vip a Milano. Bastoni ha ricevuto oggi un invito a comparire per venerdì prossimo
Perché Bastoni è indagato
Secondo gli accertamenti svolti della Guardia di Finanza, Bastoni avrebbe avuto un rapporto con una ragazza all'epoca 17enne
Bastoni, invito a comparire per venerdì prossimo
Come anticipato da Repubblica.it e confermato da ambienti giudiziari, Bastoni oggi ha ricevuto un avviso di garanzia dalla Procura e un invito a comparire per essere interrogato venerdì prossimo dai magistrati di Milano
Bastoni indagato nell'inchiesta sulla società di Cinisello Balsamo
Bastoni è indagato nell'ambito dell'inchiesta coordinata dalla pm Rosaria Stagnaro e dall'aggiunta Bruna Albertini, su una società di eventi di Cinisello Balsamo che, secondo quella che è l'ipotesi investigativa, avrebbe organizzato serate 'all inclusive' per i clienti vip nei locali alla moda milanesi
Bastoni indagato per prostituzione minorile
Il difensore dell’Inter e della Nazionale Alessandro Bastoni è indagato per prostituzione minorile. Lo ha anticipato l’edizione online del quotidiano La Repubblica