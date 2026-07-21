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Inchiesta arbitri: cosa dice la richiesta di archiviazione dell'Inter

milano

La Procura di Milano, in merito alla richiesta di archiviazione per Rocchi e per l'Inter, ha precisato: "Permangono ipotesi, talvolta suggestioni, che, prive di base probatoria secondo le acquisizioni del procedimento, non hanno consentito neppure di elaborare compiute incolpazioni preliminari"

Dopo la richiesta di archiviazione per Rocchi e per l'Inter nell'ambito dell'inchiesta sul caso arbitri condotta dalla Procura di Milano, apprendiamo da nostre fonti che la Procura ha concluso così: "Sullo sfondo delle iscrizioni, permangono ipotesi, talvolta suggestioni, che, prive di base probatoria secondo le acquisizioni del procedimento, non hanno consentito neppure di elaborare compiute incolpazioni preliminari e rispetto alle quali, massimamente dopo la diffusione mediatica dell'esistenza delle indagini, non sembrano potersi svolgere utilmente investigazioni di alcun genere".

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