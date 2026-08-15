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Il Milan trova la prima vittoria: Man United battuto 4-2- In gol anche Gonçalo Ramos

amichevole
©IPA/Fotogramma

Arriva la prima vittoria per il Milan di Amorim, nell’ultimo test pre stagionale. Rossoneri subito sotto dopo 2’ con il gol di Maguire, pareggio di Chukwueze al 37’ e al 42’ rigore parato di Torriani a Bruno Fernandes. Nella ripresa United di nuovo avanti con Dorgu e nuovo pareggio del Milan con Cisse su assist di Chukwueze. Il nigeriano si ripete, questa volta con un cross per Gonçalo Ramos che di testa segna il suo primo gol. Chiude Loftus-Cheek al 72’. Buon test per il Milan

LE PAGELLE

Milan-Manchester United 4-2, il tabellino

Marcatori: 2' Maguire, 51' Dorgu (U), 37' Chukwueze, 57' Cisse, 68' Ramos, 71' Loftus-Cheek (M)

  • Milan (3-4-2-1): Torriani; Terracciano (61' Gila), De Winter (84' Vladimirov), Pavlovic (84' Diawara); Chukwueze, Jashari (61' Modric), Musah (76' Ricci), Estupinan (61' Bartesaghi); Loftus-Cheek (84' Comotto), Cisse (61' Saelemaekers); Gonçalo Ramos (76' Camarda). All. Amorim
  • Manchester United (4-2-3-1): Lammens; Mazraoui (61' Dalot), Maguire, Heaven (61' Lisandro Martinez), Shaw; Andrey Santos (61' Mainoo), Tielemans; Diallo (61' Lacey), Bruno Fernandes, Dorgu (61' Rashford); Cunha (61' Mbeumo). All. Carrick
finisce qui!

Finisce qui! Il Milan trova la sua prima vittoria in amichevole nell'ultimo test pre stagionale. A segno Chukwueze, Cisse, Gonçalo Ramos e Loftus-Cheek. Battuto 4-2 il Manchester United

90 + 3' - Il Milan chiude in attacco sfiorando il 5-2, serve un grande intervento di Lammens sul destro di Camarda di prima intenzione

90 + 2' - Cross di Modric dalla sinistra per la testa di Comotto che stacca in area ma Lammens blocca

90' - Tre minuti di recupero

sostituzione

84' - Cambia ancora Amorim: fuori Pavlovic, De Winter e Loftus-Cheek, entrano Diawara, Vladimirov e Comotto

82' - Lancio in profondità per Rashford che riesce a calciare ma addosso a Torriani

sostituzione

76' - Altri due cambi per il Milan: fuori Musah e Ramos, dentro Ricci e Camarda

64' - Ci prova Maguire dalla distanza, Torriani alza il braccio e mette in angolo

GOL!

Segna anche Loftus-Cheek! 

71' - Altro gol del Milan! Pallone in profondità per l'inglese che si invola verso la porta dalla destra, entra in area e batte Lammens sul primo palo! 4-2 per i rossoneri

GOL!

Milan in vantaggio!

68' - Primo gol anche per Gonçalo Ramos! Cross dalla destra di Chukwueze, secondo assist per lui, e colpo di testa del portoghese che schiaccia a terra il 3-2!

sostituzione

61' - Primi cambi della partita: nel Milan escono Terracciano, Jashari, Estupinan e Cisse ed entrano Gila, Modric, Bartesaghi e Saelemaekers. Nel Manchester United dentro Lisandro Martinez, Dalot, Mainoo, Lacey, Rashford e Mbeumo, fuori Heaven, Mazraoui, Andrey Santos, Diallo, Dorgu e Cunha

GOL!

Pareggia ancora il Milan!

57' - Cissé apre per Chukwueze sulla destra che entra in area e mette sul secondo palo dove arriva lo stesso Cissé che a porta vuota con il sinistro segna il primo gol con la maglia del Milan e fa 2-2!

GOL!

Torna avanti lo United!

51' - Gravissimo errore di Terracciano che prova un retropassaggio e, di fatto, mette in porta Dorgu che davanti a Torriani non sbaglia

ammonizione!

48' - Altro cartellino giallo della partita: giallo per Dorgu che ferma Loftus-Cheek

47' - Grande occasione per il Manchester United, cross dalla destra sul secondo palo, Dorgu fa la sponda e Pavlovic rischia l'autogol con una deviazione. Torriani blocca sulla linea

inizia il secondo tempo!

46' - Ricomincia la partita, primo pallone giocato dal Manchester United. Nessun cambio all'intervallo

intervallo!

45 + 2' - Termina qui la prima frazione di gioco. Squadre a riposo sull'1-1 coni gol di Maguire al 2' e Chukwueze al 37'. Torriani para un rigore al 42' a Bruno Fernandes

45 + 1' - Problemi per Cunha che ha preso un colpo al volto ed è rimasto a terra dolorante, cure mediche in corso per lui

45' - Due minuti di recupero

42' - Parata di Torriani! Il giovane portiere rossonero si distende alla sua destra e respinge il rigore di Bruno Fernandes!

40' - Calcio di rigore per il Manchester United! Marciniak vede una sbracciata di De Winter su Tielemans e fischia il penalty

40' - Rischio del Milan con Terracciano in area che prova un dribbling, perde palla e manda al tiro Tielemans che viene murato da Pavlovic

38' - Risponde subito il Manchester United con Mazraoui che si accentra, serve Bruno Fernandes che con il sinistro impegna Torriani

GOL!

Pareggio del Milan!

37' - Chukwueze fa 1-1! Grande azione rossonera con Jashari che ruba palla, serve Gonçalo Ramos che entra in area dalla destra e davanti al portiere non calcia ma serve il nigeriano che con la porta vuota firma il pareggio

33' - Ripartenza Milan con Pavlovic che ferma un contropiede, pallone per Gonçalo Ramos che la gira a Estupinan, cross dalla sinistra e Lammens in uscita blocca il pallone

30' - Calcio di punizione dal lato corto destro dell'area di rigore per il Milan: Chukwueze serve Jashari che ci prova con il sinistro, pallone che termina fuori

25' - Pausa a metà tempo per l'Hydration Break, temperatura caldissima in Polonia

24' - Sinistro al volo di Bruno Fernandes che entra in area dalla sinistra e calcia ma il pallone finisce fuori

23' - Cissé entra in area dalla sinistra servito da Jashari, doppio passo e cross in mezzo. Blocca Lammens

15' - Altra occasione per il Milan dopo un'azione manovrata. Gonçalo Ramos l'appoggia a rimorchio in area, Musah non aggancia ma arriva Loftus-Cheek che calcia ancora con il destro ma Lammens respinge!

ammonizione!

11' - Primo cartellino giallo della partita: ammonito Estupinan per una trattenuta su Diallo

9' - Prima occasione per il Milan con Jashari che ruba palla a Tielemans sulla trequarti, serve Loftus-Cheek che prova con il destro ma la sua conclusione, centrale, viene bloccata da Lammens

6' - Il Milan rischia in area di rigore, Diallo attacca Pavlovic rubandogli il pallone ma il serbo riesce a intervenire e mettere ancora in angolo

GOL!

Subito in vantaggio il Manchester United!

2' - Maguire porta avanti gli inglesi con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo

2' - Subito occasione per il Manchester United con Dorgu che va via sulla sinistra, entra in area e calcia in porta. Torriani la alza sopra la traversa

calcio d'inizio!

1' - Si comincia! Primo pallone giocato dal Milan

Squadre in campo per il riscaldamento

Manca sempre meno al calcio d'inizio dell'amichevole tra Manchester United e Milan: le squadre sono scese già in campo per il riscaldamento alla Tarczynski Arena di Breslavia

Gli highlights di Celtic-Milan

Questa invece la prima partita giocata dal nuovo Milan di Amorim il 25 luglio scorso

Chi è fuori dal progetto di Amorim

Il Milan pianifica il proprio futuro: nei giorni scorsi c'è stato un incontro tra Gerry Cardinale e Ruben Amorim, in cui si è fatto il punto anche sul mercato. Dopo un mese di lavoro con la squadra, l'allenatore ha fatto le proprie valutazioni: Tomori, Odogu, Fofana e Nkunku sono i primi giocatori che non lo hanno convinto e sono dunque fuori dal progetto. Ma a questi potrebbero aggiungersi anche altri nomi…

Milan, la prima lista dei giocatori fuori dal progetto di Amorim: la novità è Nkunku

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E Maignan torna prima dalle vacanze

Nelle scorse ore il portiere francese è tornato a Milano e da oggi è presente a Milanello per preparare la prima sfida di campionato del Milan di domenica contro il Torino. Dopo le polemiche delle ultime settimane per via delle vacanze prolungate dopo il Mondiale, Mike Maignan è tornato con un giorno di anticipo sulla tempistica concordata con l'allenatore Amorim

Gli highlights del derby del 5 agosto

Così è invece andato il derby australiano, il primo della stagione, tra Milan e Inter

Leao e Gabbia out per infortunio

Non ci saranno Matteo Gabbia e Rafael Leao. Per il difensore una botta alla caviglia, mentre il portoghese è stato frenato da un lieve affaticamento muscolare e non è partito per la Polonia. Da tenere vivo anche il discorso mercato per Leao: se arrivasse un'offerta ritenuta all'altezza, si potrebbe pensare a una separazione. Ci spiega tutto nel VIDEO Peppe Di Stefano

Milan in cerca di una vittoria nel pre campionato

Due pareggi e una sconfitta, questo il bottino fin qui del Milan di Ruben Amorim nelle amichevoli estive. 2-2 contro il Celtic, 1-1 contro l'Inter e il ko 3-0 contro il Chelsea. Rossoneri ancora a caccia della prima vittoria a una settimana dall'esordio in campionato contro il Torino in programma domenica 23 agosto

In attesa della sfida, andiamo a rivedere gli highlights dell'ultima amichevole del Milan

Manchester United-Milan su Sky alle 16.45

Una sfida dal sapore di Champions, Manchester United-Milan evoca sempre dolci ricordi nella mente dei tifosi rossoneri. Un'altra amichevole di lusso per Ruben Amorim, che in Polonia questa volta affronta il suo passato. Calcio d'inizio alle ore 16.45 da seguire LIVE su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

La formazione ufficiale del Manchester United

Manchester United (4-2-3-1): Lammens; Mrzaoui, Maguire, Heaven, Shaw; Andrey Santos, Tielemans; Diallo, Bruno Fernandes, Dorgu; Cunha. All. Carrick

La formazione ufficiale rossonera da Breslavia

La formazione ufficiale del Milan

Milan (3-4-2-1): Torriani; Terracciano, DeWinter, Pavlovic;Chukwueze,Jashari, Musah, Estupinian; Loftus-Cheek, Cisse; Gonçalo Ramos. All. Amorim

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