Il Milan pianifica il proprio futuro: nei giorni scorsi c'è stato un incontro tra Gerry Cardinale e Ruben Amorim, in cui si è fatto il punto anche sul mercato. Dopo un mese di lavoro con la squadra, l'allenatore ha fatto le proprie valutazioni: Tomori, Odogu, Fofana e Nkunku sono i primi giocatori che non lo hanno convinto e sono dunque fuori dal progetto. Ma a questi potrebbero aggiungersi anche altri nomi…