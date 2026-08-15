Finisce qui! Il Milan trova la sua prima vittoria in amichevole nell'ultimo test pre stagionale. A segno Chukwueze, Cisse, Gonçalo Ramos e Loftus-Cheek. Battuto 4-2 il Manchester United
Il Milan trova la prima vittoria: Man United battuto 4-2- In gol anche Gonçalo Ramos
Arriva la prima vittoria per il Milan di Amorim, nell’ultimo test pre stagionale. Rossoneri subito sotto dopo 2’ con il gol di Maguire, pareggio di Chukwueze al 37’ e al 42’ rigore parato di Torriani a Bruno Fernandes. Nella ripresa United di nuovo avanti con Dorgu e nuovo pareggio del Milan con Cisse su assist di Chukwueze. Il nigeriano si ripete, questa volta con un cross per Gonçalo Ramos che di testa segna il suo primo gol. Chiude Loftus-Cheek al 72’. Buon test per il Milan
Milan-Manchester United 4-2, il tabellino
Marcatori: 2' Maguire, 51' Dorgu (U), 37' Chukwueze, 57' Cisse, 68' Ramos, 71' Loftus-Cheek (M)
- Milan (3-4-2-1): Torriani; Terracciano (61' Gila), De Winter (84' Vladimirov), Pavlovic (84' Diawara); Chukwueze, Jashari (61' Modric), Musah (76' Ricci), Estupinan (61' Bartesaghi); Loftus-Cheek (84' Comotto), Cisse (61' Saelemaekers); Gonçalo Ramos (76' Camarda). All. Amorim
- Manchester United (4-2-3-1): Lammens; Mazraoui (61' Dalot), Maguire, Heaven (61' Lisandro Martinez), Shaw; Andrey Santos (61' Mainoo), Tielemans; Diallo (61' Lacey), Bruno Fernandes, Dorgu (61' Rashford); Cunha (61' Mbeumo). All. Carrick
90 + 3' - Il Milan chiude in attacco sfiorando il 5-2, serve un grande intervento di Lammens sul destro di Camarda di prima intenzione
90 + 2' - Cross di Modric dalla sinistra per la testa di Comotto che stacca in area ma Lammens blocca
90' - Tre minuti di recupero
84' - Cambia ancora Amorim: fuori Pavlovic, De Winter e Loftus-Cheek, entrano Diawara, Vladimirov e Comotto
82' - Lancio in profondità per Rashford che riesce a calciare ma addosso a Torriani
76' - Altri due cambi per il Milan: fuori Musah e Ramos, dentro Ricci e Camarda
64' - Ci prova Maguire dalla distanza, Torriani alza il braccio e mette in angolo
Segna anche Loftus-Cheek!
71' - Altro gol del Milan! Pallone in profondità per l'inglese che si invola verso la porta dalla destra, entra in area e batte Lammens sul primo palo! 4-2 per i rossoneri
Milan in vantaggio!
68' - Primo gol anche per Gonçalo Ramos! Cross dalla destra di Chukwueze, secondo assist per lui, e colpo di testa del portoghese che schiaccia a terra il 3-2!
61' - Primi cambi della partita: nel Milan escono Terracciano, Jashari, Estupinan e Cisse ed entrano Gila, Modric, Bartesaghi e Saelemaekers. Nel Manchester United dentro Lisandro Martinez, Dalot, Mainoo, Lacey, Rashford e Mbeumo, fuori Heaven, Mazraoui, Andrey Santos, Diallo, Dorgu e Cunha
Pareggia ancora il Milan!
57' - Cissé apre per Chukwueze sulla destra che entra in area e mette sul secondo palo dove arriva lo stesso Cissé che a porta vuota con il sinistro segna il primo gol con la maglia del Milan e fa 2-2!
Torna avanti lo United!
51' - Gravissimo errore di Terracciano che prova un retropassaggio e, di fatto, mette in porta Dorgu che davanti a Torriani non sbaglia
48' - Altro cartellino giallo della partita: giallo per Dorgu che ferma Loftus-Cheek
47' - Grande occasione per il Manchester United, cross dalla destra sul secondo palo, Dorgu fa la sponda e Pavlovic rischia l'autogol con una deviazione. Torriani blocca sulla linea
46' - Ricomincia la partita, primo pallone giocato dal Manchester United. Nessun cambio all'intervallo
45 + 2' - Termina qui la prima frazione di gioco. Squadre a riposo sull'1-1 coni gol di Maguire al 2' e Chukwueze al 37'. Torriani para un rigore al 42' a Bruno Fernandes
45 + 1' - Problemi per Cunha che ha preso un colpo al volto ed è rimasto a terra dolorante, cure mediche in corso per lui
45' - Due minuti di recupero
42' - Parata di Torriani! Il giovane portiere rossonero si distende alla sua destra e respinge il rigore di Bruno Fernandes!
40' - Calcio di rigore per il Manchester United! Marciniak vede una sbracciata di De Winter su Tielemans e fischia il penalty
40' - Rischio del Milan con Terracciano in area che prova un dribbling, perde palla e manda al tiro Tielemans che viene murato da Pavlovic
38' - Risponde subito il Manchester United con Mazraoui che si accentra, serve Bruno Fernandes che con il sinistro impegna Torriani
Pareggio del Milan!
37' - Chukwueze fa 1-1! Grande azione rossonera con Jashari che ruba palla, serve Gonçalo Ramos che entra in area dalla destra e davanti al portiere non calcia ma serve il nigeriano che con la porta vuota firma il pareggio
33' - Ripartenza Milan con Pavlovic che ferma un contropiede, pallone per Gonçalo Ramos che la gira a Estupinan, cross dalla sinistra e Lammens in uscita blocca il pallone
30' - Calcio di punizione dal lato corto destro dell'area di rigore per il Milan: Chukwueze serve Jashari che ci prova con il sinistro, pallone che termina fuori
25' - Pausa a metà tempo per l'Hydration Break, temperatura caldissima in Polonia
24' - Sinistro al volo di Bruno Fernandes che entra in area dalla sinistra e calcia ma il pallone finisce fuori
23' - Cissé entra in area dalla sinistra servito da Jashari, doppio passo e cross in mezzo. Blocca Lammens
15' - Altra occasione per il Milan dopo un'azione manovrata. Gonçalo Ramos l'appoggia a rimorchio in area, Musah non aggancia ma arriva Loftus-Cheek che calcia ancora con il destro ma Lammens respinge!
11' - Primo cartellino giallo della partita: ammonito Estupinan per una trattenuta su Diallo
9' - Prima occasione per il Milan con Jashari che ruba palla a Tielemans sulla trequarti, serve Loftus-Cheek che prova con il destro ma la sua conclusione, centrale, viene bloccata da Lammens
6' - Il Milan rischia in area di rigore, Diallo attacca Pavlovic rubandogli il pallone ma il serbo riesce a intervenire e mettere ancora in angolo
Subito in vantaggio il Manchester United!
2' - Maguire porta avanti gli inglesi con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo
2' - Subito occasione per il Manchester United con Dorgu che va via sulla sinistra, entra in area e calcia in porta. Torriani la alza sopra la traversa
1' - Si comincia! Primo pallone giocato dal Milan
Squadre in campo per il riscaldamento
Manca sempre meno al calcio d'inizio dell'amichevole tra Manchester United e Milan: le squadre sono scese già in campo per il riscaldamento alla Tarczynski Arena di Breslavia
Gli highlights di Celtic-Milan
Questa invece la prima partita giocata dal nuovo Milan di Amorim il 25 luglio scorso
Chi è fuori dal progetto di Amorim
Il Milan pianifica il proprio futuro: nei giorni scorsi c'è stato un incontro tra Gerry Cardinale e Ruben Amorim, in cui si è fatto il punto anche sul mercato. Dopo un mese di lavoro con la squadra, l'allenatore ha fatto le proprie valutazioni: Tomori, Odogu, Fofana e Nkunku sono i primi giocatori che non lo hanno convinto e sono dunque fuori dal progetto. Ma a questi potrebbero aggiungersi anche altri nomi…
Milan, la prima lista dei giocatori fuori dal progetto di Amorim: la novità è NkunkuVai al contenuto
E Maignan torna prima dalle vacanze
Nelle scorse ore il portiere francese è tornato a Milano e da oggi è presente a Milanello per preparare la prima sfida di campionato del Milan di domenica contro il Torino. Dopo le polemiche delle ultime settimane per via delle vacanze prolungate dopo il Mondiale, Mike Maignan è tornato con un giorno di anticipo sulla tempistica concordata con l'allenatore Amorim
Gli highlights del derby del 5 agosto
Così è invece andato il derby australiano, il primo della stagione, tra Milan e Inter
Leao e Gabbia out per infortunio
Non ci saranno Matteo Gabbia e Rafael Leao. Per il difensore una botta alla caviglia, mentre il portoghese è stato frenato da un lieve affaticamento muscolare e non è partito per la Polonia. Da tenere vivo anche il discorso mercato per Leao: se arrivasse un'offerta ritenuta all'altezza, si potrebbe pensare a una separazione. Ci spiega tutto nel VIDEO Peppe Di Stefano
Milan in cerca di una vittoria nel pre campionato
Due pareggi e una sconfitta, questo il bottino fin qui del Milan di Ruben Amorim nelle amichevoli estive. 2-2 contro il Celtic, 1-1 contro l'Inter e il ko 3-0 contro il Chelsea. Rossoneri ancora a caccia della prima vittoria a una settimana dall'esordio in campionato contro il Torino in programma domenica 23 agosto
In attesa della sfida, andiamo a rivedere gli highlights dell'ultima amichevole del Milan
Manchester United-Milan su Sky alle 16.45
Una sfida dal sapore di Champions, Manchester United-Milan evoca sempre dolci ricordi nella mente dei tifosi rossoneri. Un'altra amichevole di lusso per Ruben Amorim, che in Polonia questa volta affronta il suo passato. Calcio d'inizio alle ore 16.45 da seguire LIVE su Sky Sport Uno e in streaming su NOW
La formazione ufficiale del Manchester United
Manchester United (4-2-3-1): Lammens; Mrzaoui, Maguire, Heaven, Shaw; Andrey Santos, Tielemans; Diallo, Bruno Fernandes, Dorgu; Cunha. All. Carrick
La formazione ufficiale rossonera da Breslavia
La formazione ufficiale del Milan
Milan (3-4-2-1): Torriani; Terracciano, DeWinter, Pavlovic;Chukwueze,Jashari, Musah, Estupinian; Loftus-Cheek, Cisse; Gonçalo Ramos. All. Amorim