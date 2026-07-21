Inter, Barella: "Voglio chiudere la carriera qui, diventando giocatore con più presenze"inter a vita
Il centrocampista non ha nascosto la sua intenzione di chiudere la carriera in nerazzurro: "Mi immagino qui per molto tempo". Poi i due obiettivi da raggiungere, Champions League con l'Inter e Mondiale con l'Italia. "Il primo è un sogno, l'abbiamo sfiorata due volte e speriamo che la terza sia quella buona. Partecipare alla Coppa del Mondo è quello che vorrei più di tutto in azzurro", ha ammesso
Inter a vita. Nicolò Barella non si nasconde e in un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport' rivela come vorrebbe chiudere la sua carriera in nerazzurro: "Mi immagino restare sempre qui, poi dipende da quanto invecchio velocemente". Il centrocampista è pronto a iniziare la sua ottava stagione all'Inter. "Non ho mai pensato di diventare il giocatore che ha fatto più assist nella storia del club, però lo sono diventato. Non ho mai pensato nemmeno di diventare vice capitano. Vorrei diventare ad esempio il calciatore con più presenze con questa maglia, ma non ci penso - ha sottolineato Barella -. Quando sono arrivato qui mi sono solo detto: vado a giocare nell’Inter per dare tutto e vincere tutto. Potevo fare ancora meglio, ma sono orgoglioso del percorso fin qui". Un ruolo, da vice capitano, perfettamente allineato con Lautaro Martinez e Chivu. "Ora che manca Lauti, che avevo sentito prima della finale, Chivu mi ha detto di farmi sentire un po’ di più, di fare un po’ il capitano. Dal primo giorno che è arrivato mi ha sempre dato fiducia e trattato in una maniera incredibile".
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I due sogni di Barella: "Vincere la Champions e giocare il Mondiale"
Una carriera già ricca di trofei e riconoscimenti, ma per Barella sono ancora due i sogni da esaudire. Con l'Inter la Champions: "Esserci arrivato due volte vicino e non essere riuscito a toccarla è qualcosa che non mi è mai andato giù. È un pensiero costante ma sappiamo che, come ha detto anche il presidente Marotta, noi rispetto ad altre squadre che spendono centinaia di milioni sul mercato dobbiamo sempre fare uno sforzo in più. L’abbiamo sfiorata due volte, speriamo che arrivi una terza occasione e che sia quella buona". Con la Nazionale, infine, partecipare al Mondiale: "È quello che vorrei più di tutto in azzurro, andare almeno una volta la Coppa del mondo e giocarmela. Il mio percorso in Nazionale è iniziato con la vittoria di un Europeo e poi mi sono ritrovato a non giocare due Mondiali. Un approccio incredibile e poi una discesa. Questo mi lascia incompleto".