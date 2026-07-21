Il centrocampista non ha nascosto la sua intenzione di chiudere la carriera in nerazzurro: "Mi immagino qui per molto tempo". Poi i due obiettivi da raggiungere, Champions League con l'Inter e Mondiale con l'Italia. "Il primo è un sogno, l'abbiamo sfiorata due volte e speriamo che la terza sia quella buona. Partecipare alla Coppa del Mondo è quello che vorrei più di tutto in azzurro", ha ammesso

Inter a vita. Nicolò Barella non si nasconde e in un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport' rivela come vorrebbe chiudere la sua carriera in nerazzurro: "Mi immagino restare sempre qui, poi dipende da quanto invecchio velocemente". Il centrocampista è pronto a iniziare la sua ottava stagione all'Inter. "Non ho mai pensato di diventare il giocatore che ha fatto più assist nella storia del club, però lo sono diventato. Non ho mai pensato nemmeno di diventare vice capitano. Vorrei diventare ad esempio il calciatore con più presenze con questa maglia, ma non ci penso - ha sottolineato Barella -. Quando sono arrivato qui mi sono solo detto: vado a giocare nell’Inter per dare tutto e vincere tutto. Potevo fare ancora meglio, ma sono orgoglioso del percorso fin qui". Un ruolo, da vice capitano, perfettamente allineato con Lautaro Martinez e Chivu. "Ora che manca Lauti, che avevo sentito prima della finale, Chivu mi ha detto di farmi sentire un po’ di più, di fare un po’ il capitano. Dal primo giorno che è arrivato mi ha sempre dato fiducia e trattato in una maniera incredibile".