"Io e i miei giocatori generalmente rispettiamo i contratti". Parola dell'agente di Alessandro Bastoni, Tullio Tinti, che è stato ospite di Sky Sport nei giorni scorsi. "Bastoni ha ancora due anni, è innamorato dell'Inter. Non sta pensando di andare in un altro club. Se ci sono due club interessati, può essere che uno si metta a parlare. Ma a oggi tutto questo parlare non è sufficiente per una trattativa seria. Ha pensato di lasciare l'Italia? Non credo, forse io l'avrei pensato. Ha personalità. Nella vita ci sono momenti belli e brutti, ma lui è riuscito a uscirne bene"