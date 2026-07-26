Gli uomini del Chivu hanno già segnato 16 gol all'SV Aasen nell'unica amichevole pre-campionato disputata. Questa prestazione rispecchia la forma della scorsa stagione. L'Inter ha realizzato la straordinaria cifra di 89 gol in Serie A, 24 in più del Como, secondo in questa classifica.
Karlsruher-Inter, formazioni ufficiali e risultato LIVE. L'amichevole alle 16.30 su Sky
Seconda amichevole per l'Inter dopo i 16 gol segnati contro l'SV Aasen: avversario è il Karlsruher, club della 'B' tedesca. Alexander Stankovic titolare a centrocampo con Mkhitaryan e Barella. Attacco giovanissimo Pio Esposito-Iddrissou. Diretta su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW alle 16.30
FORMAZIONI UFFICIALI
KARSRUHER (3-5-2): Bernat; Jung, Kobald, Franke; Pinto Pedrosa, Zor, Wiethaup, Wanitzek, Ofli; Fukuda, Broschinski. All. Senft.
INTER (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, Bovio, Carlos Augusto; Luis Henrique, Barella, A. Stankovic, Mkhitaryan, Marello; P. Esposito, Iddrissou. All. Chivu
Così in campo l'Inter
• INTER (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, Bovio, Carlos Augusto; Luis Henrique, Barella, A. Stankovic, Mkhitaryan, Marello; P. Esposito, Iddrissou. All. Chivu
E su Sky c'è anche il GP d'Ungheria, ora!
In corso il Gran Premio di Ungheria, undicesima gara del Mondiale di Formula 1 2026. Norris e la McLaren in pole e la Ferrari di Leclerc in prima fila. Hamilton quinto e Antonelli settimo dopo le penalità incassate ieri. Budapest non è decisiva, ma potrebbe essere uno snodo importante per il campionato. Gara live su Sky e in streaming su NOW
Calciomercato Inter, Romero prima scelta per Chivu: gli aggiornamenti
Il difensore centrale del Tottenham è una precisa richiesta di Chivu e l’Inter sta lavorando per accontentarlo. Contatti sia con gli agenti del giocatore che con il club, consapevoli del fatto che si tratta di un’operazione molto onerosa: 45-50 milioni la valutazione che il Tottenham fa del suo capitano. De Zerbi: "Chi non è felice al Tottenham se ne vada"
Tinti: "Bastoni ama l'Inter, non sta pensando di andare via"
"Io e i miei giocatori generalmente rispettiamo i contratti". Parola dell'agente di Alessandro Bastoni, Tullio Tinti, che è stato ospite di Sky Sport nei giorni scorsi. "Bastoni ha ancora due anni, è innamorato dell'Inter. Non sta pensando di andare in un altro club. Se ci sono due club interessati, può essere che uno si metta a parlare. Ma a oggi tutto questo parlare non è sufficiente per una trattativa seria. Ha pensato di lasciare l'Italia? Non credo, forse io l'avrei pensato. Ha personalità. Nella vita ci sono momenti belli e brutti, ma lui è riuscito a uscirne bene"
Intanto, la Pinetina e Interello si rifanno il look: tante le novità
La Pinetina e Interello pronti a rifarsi il look per garantire a Chivu, alla prima squadra, all'Under 23 ma anche alla squadra femminile maggior comfort e condizioni ideali per alzare il livello delle performance. Un nuovo edificio high tech, un ulteriore campo per l'Under 23 e la nuova tribuna coperta per la prima squadra femminile a Interello
L'estate dell'Inter
- Aasen-Inter 0-16
- Karlsruhe-Inter: OGGI alle 16.30
- Manchester City-Inter: sabato 1 agosto, orario da confermare, Kai-Tak Stadium - Hong Kong
- Milan-Inter: mercoledì 5 agosto, orario da confermare, Optus Stadium - Perth
- Juventus-Inter: sabato 8 agosto, orario da confermare, Optus Stadium - Perth
Qui il programma delle amichevoli di tutte le 20 squadre di A
Ed è una giornata decisiva anche per Pirlo Ct: il 'caso Russia' e tutte le news LIVE
Il presidente della Figc è chiamato a una delicata mediazione dopo che alcuni esponenti politici italiani hanno chiesto di non procedere con la nomina di Andrea Pirlo a ct dell'Italia a causa dei suoi legami con la Russia (è global ambassador per la principale società russa di scommesse sportive). News e aggiornamenti di oggi in tempo reale all'interno del nostro liveblog
Che squadra è il Karlsruher/1
• Il Karlsruher ha concluso la stagione di Bundesliga 2 a metà classifica, con più sconfitte che vittorie. Anche la preparazione pre-campionato non è stata delle migliori. La squadra tedesca non ha ancora ottenuto una vittoria in nessuna delle amichevoli disputate.
• Uno dei motivi principali della deludente stagione in campionato del Karlsruher è stata la scarsa solidità difensiva. Solo due squadre, entrambe in zona retrocessione, hanno subito più dei 64 gol del KSC. Hanno incassato in media 1,9 gol a partita.
Che squadra è il Karlsruher/2
• I padroni di casa confidano di segnare almeno un gol in questa partita. Il Karlsruher ha segnato almeno un gol in ciascuna delle ultime sette partite. Inoltre, in ognuna di queste sette partite entrambe le squadre sono andate a segno.
• Il Karlsruher ha anche l'abitudine di subire gol nei primi minuti di gioco. Nell'ultima partita contro i giapponesi dello Shimizu S-Pulse, ha incassato la rete del vantaggio al sesto minuto. Inoltre, nella precedente partita ufficiale, i padroni di casa avevano subito gol già al quarto minuto.
La prima amichevole dell'Inter
I nerazzurri, ancora privi dei nazionali che hanno giocato i Mondiali tra cui il capitano Lautaro Martinez, hanno vinto per 16-0 la primissima amichevole contro il modesto SV Aasen. Grande protagonista Pio Esposito, autore di cinque goal e che dovrebbe partire nuovamente titolare.
Il bottino di gol dell'Inter è stato superato solo da Bayern Monaco (122) e Barcellona (95) nei cinque principali campionati europei. Escludendo l'amichevole della scorsa settimana, l'Inter ha segnato almeno tre gol in due delle ultime quattro partite.
La squadra del Chivu è riuscita a segnare in 27 delle 38 partite disputate, ovvero nel 71% dei casi ha realizzato almeno due gol. La media è stata di 2,34 gol ogni 90 minuti, l'unica squadra del campionato a raggiungere questa media.