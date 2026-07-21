"Una serata drammatica, che sia spunto per un progetto futuro di educazione"

"Questa giornata deve aiutarci a fare un salto di qualità culturale educativo, perché ancora abbiamo segnali, anche dentro gli stadi, che non si è compreso il valore della vita, che invece è sacra: non è questione di tifo, ma di rispetto ed educazione" ha dichiarato il Ministro per lo Sport, Andrea Abodi, mentre Fabrizio Comba ha spiegato che "non potremo mai dimenticare quella data, l’abbiamo vissuta con una emotività senza eguali: fu un momento drammatico e lo abbiamo compreso quasi subito". Sensazioni raccontate anche da uno dei giocatori in campo quel giorno a Bruxelles, Sergio Brio: "Una serata che non auguro a nessuno. Non è stata una partita di calcio, ma qualcosa di incredibile perché stava succedendo di tutto in quello stadio e quindi non c’è stata cosa più giusta che giocare quella partita". Il Chief Club Affairs Officer della Juventus, Giorgio Chiellini, ha detto: "Quella che viene celebrata oggi è una giornata di memoria per tutte le persone che sono mancate e per i familiari che ancora soffrono. Che sia spunto per un progetto futuro di educazione, affinché non succedano più episodi del genere".