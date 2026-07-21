Juventus, presentata alla Camera la Giornata in memoria delle vittime dell'Heyselstrage heysel
È stata presentata oggi, nella Sala della Regina della Camera dei Deputati, la Giornata nazionale della memoria delle vittime della strage dello stadio Heysel, in cui persero la vita 39 persone
Alla Camera dei Deputati si è tenuta oggi la presentazione della Giornata nazionale della memoria delle vittime della strage dello stadio Heysel (istituita dalla Legge 101 dell’8 giugno 2026 e in vigore dal 1° luglio), quando 39 persone persero la vita il 29 maggio 1985 in occasione della finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool. Camera e Senato hanno dato il via libera all'iniziativa promossa dall'onorevole Fabrizio Comba, primo firmatario della legge che riconosce la strage come una ferita nazionale, non confinata alla storia del calcio né all'appartenenza di tifo, ma iscritta nella memoria civile italiana.
"Una serata drammatica, che sia spunto per un progetto futuro di educazione"
"Questa giornata deve aiutarci a fare un salto di qualità culturale educativo, perché ancora abbiamo segnali, anche dentro gli stadi, che non si è compreso il valore della vita, che invece è sacra: non è questione di tifo, ma di rispetto ed educazione" ha dichiarato il Ministro per lo Sport, Andrea Abodi, mentre Fabrizio Comba ha spiegato che "non potremo mai dimenticare quella data, l’abbiamo vissuta con una emotività senza eguali: fu un momento drammatico e lo abbiamo compreso quasi subito". Sensazioni raccontate anche da uno dei giocatori in campo quel giorno a Bruxelles, Sergio Brio: "Una serata che non auguro a nessuno. Non è stata una partita di calcio, ma qualcosa di incredibile perché stava succedendo di tutto in quello stadio e quindi non c’è stata cosa più giusta che giocare quella partita". Il Chief Club Affairs Officer della Juventus, Giorgio Chiellini, ha detto: "Quella che viene celebrata oggi è una giornata di memoria per tutte le persone che sono mancate e per i familiari che ancora soffrono. Che sia spunto per un progetto futuro di educazione, affinché non succedano più episodi del genere".