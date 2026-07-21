L'attaccante non si è presentato agli allenamenti del Lecce, giustificando la sua assenza per via di problematiche logistiche e burocratiche legate al rientro in Italia. Il club ha diramato una nota in cui sottolinea che provvederà a opportuni approfondimenti

Lameck Banda non è rientrato a Lecce per rispondere alla convocazione di Eusebio Di Francesco. Il club ha rilasciato un comunicato sottolineando come l'attaccante abbia giustificato la sua assenza per via di problematiche logistiche e burocratiche che gli hanno impedito il rientro in Italia. Motivazioni che hanno spinto la dirigenza del Lecce a prendere una posizione ferma. "L’U.S. Lecce opererà gli opportuni approfondimenti in ordine alle circostanze addotte dal calciatore, riservandosi eventuali iniziative, anche sul piano disciplinare, che siano volte al corretto adempimento degli obblighi contrattuali inerenti il rapporto lavorativo avente termine il 30 giugno 2027", si legge nella nota.