Serie A, tutte le maglie del campionato 2026-2027: le anticipazioni
L'anno nuovo è appena cominciato, ma si pensa già al futuro. Iniziano ad emergere, infatti, le prime indiscrezioni su quelle che saranno le maglie delle squadre di Serie A per la prossima stagione. Di seguito la nostra raccolta con tutte le anticipazioni in ordine alfabetico
- Le indiscrezioni arrivano dal giornalista Pasquale Guarro: la prossima maglia casalinga dell'Inter dovrebbe riproporre le classiche strisce verticali nerazzurre, con le bande nere più larghe e le azzurre che presenteranno, invece, un motivo a zig zag su entrambe le estremità. La novità è anche il ritorno del logo in giallo, l'ultima volta si era visto nel 2023/24
- La divisa da trasferta, invece, si ispira al look delle classiche maglie da baseball: dovrebbe essere bianca, con strisce blu navy e il logo del club presente in versione monogramma
- La maglia casalinga potrebbe ispirarsi alla divisa del 1976/77, stagione del primo trionfo europeo del club con la conquista della Coppa Uefa. Look tradizionale, con classiche strisce bianche e nere, e un colletto in stile retrò. L'oro è utilizzato per i loghi e le finiture
- Per la divisa da trasferta, invece, la Juventus potrebbe rendere omaggio alla parte primordiale della sua storia con il rosa come colore principale, abbinato al nero e al bianco sporco. Il kit dovrebbe presentare anche il logo Adidas nella versione retrò del trifoglio e lo stemma con la zebra stilizzata, simbolo che potrebbe ispirare il design della maglia
- Il sito specializzato FootyHeadlines ha fornito le anticipazioni anche su quello che potrebbe essere il terzo kit della Juve: maglia prevalentemente nera con dettagli dorati e grigi. Nella parte inferiore è presente un motivo a fiamma
- La maglia casalinga dei giallorossi, secondo le indiscrezioni di "AI Circo Massimo", riproporrà lo stemma tradizionale con la lupa e l’acronimo ASR nella parte sottostante su una maglia prevalentemente rossa con dettagli in giallo ocra. Una tonalità di rosso più scuro potrebbe essere utilizzato sulle maniche, con le classiche tre strisce Adidas sulle spalle più larghe rispetto al solito
- Il kit da trasferta propone una tonalità di colore molto vicina al bianco sporco, già utilizzata per la seconda maglia della stagione 2023/24. Sul petto ecco una fascia giallorossa, con al centro il logo utilizzato dal club nel secondo dopoguerra e sopra il trifoglio dell'Adidas