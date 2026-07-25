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Milan, Gila esce dopo 20' contro il Celtic: possibile problema muscolare

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©Getty

L'avventura di Mario Gila in rossonero inizia in salita: il difensore spagnolo, entrato in campo all'intervallo nell'amichevole contro il Celtic, è stato costretto al cambio al 67' per un fastidio muscolare nella zona del quadricipite la cui entità sarà chiarita nelle prossime ore

CELTIC-MILAN LIVE

Il debutto di Mario Gila con la maglia del Milan finisce in anticipo: il difensore spagnolo, entrato all'intervallo nell'amichevole contro il Celtic, è dovuto uscire al 67' per un problema muscolare nella zona del quadricipite. Gila ha chiesto di fermare il gioco e si è avvicinato ad Amorim che ha deciso per il cambio in modo precauzionale, inserendo il classe 2008 bulgaro Valeri Vladimirov.

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