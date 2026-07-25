L'avventura di Mario Gila in rossonero inizia in salita: il difensore spagnolo, entrato in campo all'intervallo nell'amichevole contro il Celtic, è stato costretto al cambio al 67' per un fastidio muscolare nella zona del quadricipite la cui entità sarà chiarita nelle prossime ore

Il debutto di Mario Gila con la maglia del Milan finisce in anticipo: il difensore spagnolo, entrato all'intervallo nell'amichevole contro il Celtic, è dovuto uscire al 67' per un problema muscolare nella zona del quadricipite. Gila ha chiesto di fermare il gioco e si è avvicinato ad Amorim che ha deciso per il cambio in modo precauzionale, inserendo il classe 2008 bulgaro Valeri Vladimirov.