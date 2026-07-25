Doppio rinnovo con vista al futuro per il Milan, che in questi giorni ha finalizzato i prolungamenti di Camarda e Comotto (oggi titolare). A proposito di entrambe le trattative ha parlato il loro agente Riso: "Hanno firmato e ora devono dimostrare di poter rimanere qua nel Milan, però è chiaro che il segnale e la direzione deve essere quella". E sulla possibilità di andare in prestito ha concluso: "Quello lo decideranno più avanti, l’idea adesso è ovviamente di rimanere nel Milan"