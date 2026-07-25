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Celtic-Milan 2-2, gol e highlights dell'amichevole. Doppio Camarda, ma si ferma Gila

amichevole

Finisce pari il primo vero test amichevole del Milan di Amorim. I rossoneri partono male e concedono due gol al Celtic su due errori difensivi in palleggio (clamoroso quello di Pavlovic). Camarda entra nella ripresa e cambia la partita: si guadagna e segna il rigore dell'1-2, poi firma il 2-2 di testa su cross di un ispirato Chukwueze. Tantissimi giovani in campo. Nella ripresa dentro anche Gila, che però esce per un problema muscolare al 68'

MILAN, SI FERMA GILA. GLI AGGIORNAMENTI

CELTIC-MILAN 2-2

11' Duran (C), 28' Forrest (C), 47' su rig e 52' Camarda (M)

 

CELTIC (4-3-3): Sinisalo; Donovan (89' Montgomery), Carter-Vickers (62' Scales), Murray, Tierney (62' Ralston); McCowan (46' Mcardle), McGregor (75' Bernardo), Engels (75' Hatton); Forrest (46' Oxlade-Chamberlain), Duran (75' Hatate), Tounekti (62' Osmand). All. O'Neill 

 

MILAN primo tempo (3-4-2-1): Torriani; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Ricci, Comotto, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Ossola; Kostic. All. Amorim

 

MILAN secondo tempo (3-4-2-1):Torriani; Gila (68' Vladimirov), Odogu, Terracciano; Chukwueze, Musah, Fofana, Bartesaghi (60' Borsani); Loftus-Cheek (60' Vos), Guernier (76' Cissé); Camarda. All. Amorim

finisce qui!

Finisce 2-2 il primo test del Milan di Amorim

Finisce pari il primo vero test amichevole del Milan di Amorim. I rossoneri partono male e concedono subito due gol al Celtic su due errori difensivi in palleggio (clamoroso quello di Pavlovic che regala la palla dell'1-0 a Duran). Otto cambi nella ripresa: Camarda è uno di questi e cambia la partita: si guadagna e segna il rigore dell'1-2, poi firma il 2-2 di testa su cross di un ispirato Chukwueze, tra i migliori. In attesa del ritorno dei nazionali post Mondiale, tantissimi giovani in campo. Nella ripresa dentro anche Gila, che però esce per un problema muscolare al 68'

Finisce 2-2 il primo test del Milan di Amorim

85' - Vicino al gol anche il Celtic: cross basso e teso dalla sinistra per Oxlade-Chamberlain che prova la deviazione sul primo palo. Palla incrociata e larga di pochissimo. 

82' - Milan vicino al 3-2. Chukwueze (entrato molto bene) semina il panico sulla destra e mette al centro il cross basso per Musah. Tiro a colpo sicuro dal centro, ma murato. 

78' - Bel tiro di Hatton da fuori: la palla sfiora il palo e va sul fondo. 

sostituzione

76' - Dentro Alphadjo Cissé per Guernier. 

Problemi per Gila

67' - Noie muscolari per il nuovo acquisto del Milan: ha chiesto il cambio. Entra Vladimirov. 

sostituzione

60' - Dentro i giovani Vos e Borsani, out Loftus-Cheek e Bartesaghi. Così Amorim ha cambiato tutti e dieci i giocatori di movimento. 

GOL!

Camarda: doppietta!

52' - Che ingresso! Questa volta bel lavoro di Chukwueze sulla destra: cross perfetto e colpo di testa in rete di Camarda. In sette minuti ha stravolto la partita. 

Camarda c'è

51' - Dopo l'1-2 già altre due chance per il giovane attaccante rossonero. Un colpo di testa (alto di poco) su cross dalla destra, poi un destro dal limite stretto sul primo palo e parato in tuffo. 

Ecco com'è sceso in campo il Milan nella ripresa: otto cambi. Restano solo Torriani, Bartesaghi e Lofus-Cheek

• MILAN (3-4-2-1): Torriani; Gila, Odogu, Terracciano; Chukwueze, Musah, Fofana, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Guernier; Camarda. All. Amorim

GOL!

Gol di Camarda! Rigore perfetto e 1-2

47' - Destro aperto e piazzato sotto la traversa. Che inizio di partita per lui!

Gol di Camarda! Rigore perfetto e 1-2

Camarda si guadagna un rigore dopo 35 secondi

46' - E' uno dei nuovi ingressi ed entra subito nel vivo: cross basso dalla sinistra, Camarda anticipa l'avversario che lo stende. Tirerà lui.

inizia il secondo tempo!

Tanti cambi, c'è anche il nuovo arrivo Gila.

Cosa è emerso nei primi 45' del Milan di Amorim

Fine primo tempo, Milan sotto 2-0. La squadra di Amorim pare partire bene: controlla il possesso e mostra le intenzioni di pressing alto di cui l'allenatore portoghese aveva parlato anche in sede di presentazione. Pecca però la difesa: due errori in costruzione (macroscopico quello di Pavlovic per l'1-0) regalano due gol facili facili agli scozzesi. Nella parte centrale e finale del tempo è stato però il Celtic a controllare il gioco, riuscendo spesso ad eludere la pressione rossonera. Primo e unico tiro con Comotto al tramonto della frazione (e largo di molto)  Va anche ricordato che il Celtic è in ben altra fase della preparazione: il campionato scozzese, infatti, inizierà tra una settimana.

Cosa è emerso nei primi 45' del Milan di Amorim
intervallo!

45' - Primo tiro del Milan, al 45'. Comotto prova da lontano ma manda fuori di molto. 

44' - Bel guizzo di Torriani sulla punizione mancina di McCowan calciata sul suo palo. 

43' - Altra bella ripartenza del Celtic: Ricci stende l'avversario e concede una punizione dal limite. 

30' - Il Milan sta provando a pressare alto, ma spesso il Celtic esce bene ugualmente. 

30' - Il Milan sta provando a pressare alto, ma spesso il Celtic esce bene ugualmente.
GOL!

Ancora errore in palleggio: 2-0 Celtic

28' - Ricci, pressato, gioca palla all'indietro: sia Pavlovic che Torriani si fermano a metà strada, lasciando palla al solito Duran. Questa volta non calcia, la lavora e serve l'assist arretrato per il piazzato di Forrest dentro l'area. 

26' - Da un 10 minuti è il Celtic a fare possesso. Va anche ricordato che la squadra scozzese è in un'altra fase della preparazione: il loro campionato inizierà tra una settimana. 

12' - Il Milan riprova a farsi male da solo, altro rischio in costruzione con Duran che, questa volta, riesce solo a rimpallare il passaggio rossonero. 

GOL!

Che errore di Pavlovic: palla regalata a Duran e 1-0 Celtic

11' - Il Milan di Amorim costruirà dal basso, e questo è chiaro. Pavlovic però compie un errore colossale sulla zona di sinistra difensiva: palla orizzontale per Torriani fuori misura e totalmente regalata a Duran, che mette in rete facilmente da due passi. 

11' - Già un paio di volte il Milan ha provato ad appoggiarsi alla punta centrale spalle alla porta per creare. Fin qui Kostic sempre anticipato. 

Ecco il primo XI di Amorim.

Ecco il primo XI di Amorim.

5' - Milan in possesso, quando lasciato al Celtic sale alta la pressione, anche se gli scozzesi sono riusciti ad eluderla ripartendo e guadagnando una punizione dai 25 metri. 

calcio d'inizio!

La diretta su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

Squadre in campo, divise tradizionali: Milan in rossonero e Celtic in biancoverde. 

Ripassiamo le formazioni

• CELTIC (4-3-3): Sinisalo; Donovan, Carter-Vickers, Murray, Tierney; McCowan, McGregor, Engels; Forrest, Duran, Tounekti. All. O'Neill

• MILAN (3-4-2-1): Torriani; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Ricci, Comotto, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Ossola; Kostic. All. Amorim

Ora il Milan, stasera la Juve e domani l'Inter: IL PROGRAMMA DELLE AMICHEVOLI LIVE SU SKY

Nick Walsh sarà l'arbitro di oggi

Assistenti Daniel McFarlane e Frank Connor. Quarto uomo Duncan Nicolson.

Alle 16 c'è anche la F1: tutti a caccia della pole

All'Hungaroring di Budapes si assegna l'undicesima pole della stagione. Norris il migliore al termine delle ultime libere, ma McLaren, Mercedes e Ferrari sono vicinissime. Si preannuncia una sfida tiratissima: il via alle 16. Tutto il weekend è live su Sky e in streaming su NOW

Qui il racconto LIVE

I dettagli sul primo XI di Amorim con Peppe Di Stefano

Milan, l'agente Riso: "Vedo un futuro al Milan per Camarda e Comotto"

Doppio rinnovo con vista al futuro per il Milan, che in questi giorni ha finalizzato i prolungamenti di Camarda e Comotto (oggi titolare). A proposito di entrambe le trattative ha parlato il loro agente Riso: "Hanno firmato e ora devono dimostrare di poter rimanere qua nel Milan, però è chiaro che il segnale e la direzione deve essere quella". E sulla possibilità di andare in prestito ha concluso: "Quello lo decideranno più avanti, l’idea adesso è ovviamente di rimanere nel Milan"

Milan, presentata la nuova seconda maglia 2026-2027 ispirata al trionfo di Atene 2007

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milan

Intanto ufficiale anche la formazione del Celtic di O'Neill, 4-3-3 così formato: Sinisalo; Donovan, Carter-Vickers, Murray, Tierney; McCowan, McGregor, Engels; Forrest, Duran, Tounekti

Grande notizia per i tifosi rossoneri: Modric ha rinnovato

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Campo e mercato, Leao: "Ho parlato con il Milan della mia cessione, ma non so se andrò via"

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LA NEWS

Su Leao c'è l'interesse del Galatasaray: le news di calciomercato

Nel VIDEO le ultime news sul futuro di Rafael Leao, che raggiungerà il Milan il 29 luglio in tournée in Australia ma - come confermato da lui stesso - non dovrebbe rimanere in rossonero. Su di lui continua a muoversi il Galatasaray, che ha manifestato interesse ma non ha ancora presentato un'offerta al Milan. C'è distanza sull'ingaggio, con Leao che chiederebbe 13-14 milioni mentre il club turco sarebbe disposto a offrirne circa 10, ma anche sulla valutazione che ne fa il Milan ovvero almeno 60 milioni. Intanto il Fenerbahçe ha smentito con un comunicato le indiscrezioni su una presunta offerta complessiva da 100 milioni

Il primo Milan di Amorim: la formazione

• MILAN (3-4-2-1): Torriani; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Ricci, Comotto, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Ossola; Kostic. All. Amorim

Il primo Milan di Amorim è live su Sky e NOW

La diretta su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW. Si gioca alle 16. 

Milan di Amorim, atto I

Grossa curiosità per vedere la prima uscita estiva del nuovo Milan targato Amorim. I rossoneri sono inevitabilmente rimaneggiati a causa dei rientri dei giocatori che hanno partecipato ai Mondiali.

statistiche

Gli scozzesi arrivano all'appuntamento dopo un precampionato altalenante: un pareggio contro il Middlesbrough e una sconfitta pesante per 4-1 contro lo Sporting CP nelle ultime settimane hanno messo in evidenza margini di miglioramento ancora ampi.

statistiche

L'incontro più recente tra Milan e Celtic risale al 3 dicembre 2020, quando i rossoneri si imposero 4-2 in casa nella fase a gironi dell'Europa League.

statistiche

Nelle ultime cinque sfide ufficiali tra le due squadre, il Milan ha vinto quattro volte contro una sola vittoria del Celtic, segnando complessivamente 13 reti e subendone 3.

statistiche

I precedenti in Champions League, con i successi milanisti nel 2013 e nel 2007, confermano la netta superiorità storica dei rossoneri in questo confronto diretto

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