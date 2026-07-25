Finisce 2-2 il primo test del Milan di Amorim
Finisce pari il primo vero test amichevole del Milan di Amorim. I rossoneri partono male e concedono subito due gol al Celtic su due errori difensivi in palleggio (clamoroso quello di Pavlovic che regala la palla dell'1-0 a Duran). Otto cambi nella ripresa: Camarda è uno di questi e cambia la partita: si guadagna e segna il rigore dell'1-2, poi firma il 2-2 di testa su cross di un ispirato Chukwueze, tra i migliori. In attesa del ritorno dei nazionali post Mondiale, tantissimi giovani in campo. Nella ripresa dentro anche Gila, che però esce per un problema muscolare al 68'