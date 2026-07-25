Napoli, Di Lorenzo: "Contenti di Allegri, voglio chiudere la mia carriera qui"

Giovanni Di Lorenzo ha parlato dal ritiro del Napoli a Dimaro in conferenza stampa. I partenopei sono nel pieno della pre stagione e hanno già affrontato la prima uscita stagionale contro l'Arezzo perdendo 3-1. Domenica 26 luglio è in programma un'altra amichevole, alle 18, contro la Carrarese visibile su Sky Primafila in pay-per-view. "Ci teniamo a fare una bella stagione - ha detto Di Lorenzo - nell'anno del centenario. Siamo un bel gruppo, ci conosciamo e stiamo lavorando bene. Allegri? Ogni allenatore ha idee e metodi di lavoro diversi, stiamo utilizzando molto più il pallone rispetto agli scorsi anni, ma vi assicuro che gli allenamenti sono molto intensi. Mi piacerebbe chiudere la carriera qui a Napoli che, ormai, è diventata casa. Sono all’ottavo anno. Poi nel calcio le cose cambiano velocemente. Se alla società farà piacere, mi piacerebbe chiudere qui. E’ passato tanto tempo dal Matera… ho affrontato difficoltà che mi hanno aiutato ad arrivare qui. Devo continuare a credere nel sogno che avevo". Poi ha continuato così su Allegri: "I primi giorni sono positivi, penso che il mister sia contento perché ha trovato grande disponibilità da parte di tutto il gruppo. Quando affrontavamo le squadre di Allegri trovavamo formazioni sempre ben organizzate che si difendevano bene. Sconfitta con l'Arezzo? Non è importante ma non fa mai piacere perdere, difficile adesso tenere un'intensità alta. Al momento non abbiamo parlato con il mister della difesa a tre, penso che il mister aspetterà di avere tutti a disposizione per poi scegliere".

"De Bruyne? Mi allineo al direttore. Aspettiamo Lukaku a braccia aperte"

Sono contento del rinnovo di Antonio (Vergara, ndr). L'anno scorso ha iniziato con alcune difficoltà, ma poi ci ha dato una grande mano. Non è cambiato neanche quando aveva i riflettori addosso. Deve continuare a lavorare, sono molto contento del suo rinnovo. Anche perché non è mai facile trovare giovani calciatori forti che tifano Napoli. Lo scorso anno non so come sarebbe potuto andare senza tutti quegli infortuni. Su De Bruyne, mi allineo a quello che ha detto il direttore: è l'allenatore che deve decidere come far giocare una squadra, e non quest'ultima che si deve adattare a un singolo giocatore. E Kevin si è messo a disposizione sia prima che dopo l’infortunio. Lukaku ha vissuto un'annata particolare, lo accoglieremo a braccia aperte.

"Pirlo? Sento già le prime critiche, dobbiamo avere fiducia"

"L'obiettivo è essere competitivi - ha concluso Di Lorenzo - sulle tre competizioni che abbiamo, migliorare, anche se vado verso gli ultimi anni della carriera si può sempre migliorare e c'è la massima voglia di lavorare duramente". Infine sulla Nazionale, lui sta con Andrea Pirlo: "Sto leggendo delle notizie su Pirlo commissario tecnico, sto sentendo già delle critiche. Lo dico da italiano ancora prima che da calciatore, dobbiamo avere fiducia nel nuovo corso della Nazionale. Ci sono figure importanti come Maldini, Leonardo e il presidente Malagò. Loro sceglieranno la figura migliore".