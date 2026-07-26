Si comincia! Primo pallone giocato dalla Carrarese
Napoli-Carrarese, il risultato in diretta dell'amichevole LIVE
Seconda amichevole per il Napoli di Allegri che deve 'riscattare' la sconfitta nel primo test disputato contro l'Arezzo. Out Milinkovic-Savic per febbre, Gutierrez e Alisson Santos per affaticamento e Lindstrom per gestione dei carichi. Davanti il tridente Politano-Hojlund-Giovane. Diretta su Sky Primafila in pay per view alle 18
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Napoli-Carrarese 0-0 LIVE
- NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Marianucci, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, Vergara; Politano, Hojlund, Giovane. All. Allegri
- CARRARESE (3-5-2): Bleve; Ruggeri, Oliana, Cianti; Zanon, Khafi, Belloni, Rubino, Parlanti; Cisse, Abiuso. All. Cioffi
Le amichevoli estive del Napoli su Sky Primafila
Il nuovo Napoli di Allegri scende in campo per i test estivi, tutti disponibili su Sky Primafila in pay per view. Durante il ritiro di Dimaro (Folgarida) gli azzurri hanno affrontato l'Arezzo (sconfitta 3-1 il 22 luglio) e oggi affronteranno la Carrarese; nel ritiro di Castel di Sangro sono invece in programma le sfide contro Osasuna (5 agosto), Celta de Vigo (8 agosto) e Aris Salonicco (12 agosto)
12' - Spinazzola prova il cross dalla sinistra, pallone in mezzo conteso da Hojlund che cade a terra ma l'arbitro lascia giocare
10' - Risponde la Carrarese con Abiuso che viene lanciato in verticale, supera Marianucci in area e calcia sul palo! Il pallone, deviato dallo stesso difensore del Napoli, esce così sul fondo
9' - Altra occasione Napoli: Politano sulla destra si accentra, salta un avversario e questa volta calcia con il sinistro, il pallone colpisce la traversa ed esce sul fondo
7' - Prima occasione per il Napoli! Cross di Politano dalla destra, colpo di testa di Anguissa dal centro dell'area e palla che finisce alta sopra la traversa
4' - Primo calcio d'angolo per il Napoli, battuta di Politano dalla sinistra e pallone che viene allontanato dalla difesa della Carrarese
Tra poco il calcio d'inizio
Squadre in campo, tra poco il calcio d'inizio di Napoli-Carrarese a Dimaro
Lobotka: "Allegri ci dà una bella energia"
Nel VIDEO l'intervista di Stanislav Lobotka che parla di Allegri: "Ci dà una bella energia, durante gli allenamenti sorride sempre ed è sempre positivo". Sugli obiettivi del Napoli: "Il nostro obiettivo è quello di rendere orgogliosi i tifosi, daremo il massimo per farlo"
E sul futuro di Meret...
A Sky Sport 24, Federico Pastorello ha parlato anche del futuro di un altro suo assistito, Alex Meret: "L'anno scorso c'è stato un dualismo. Conte era stato chiarissimo e aveva detto alla società di rinnovare il contratto di Alex, però ci aveva anche detto che avrebbe preso un altro numero uno con caratteristiche diverse. Oggi le gerarchie sono un po' più definite e credo che Meret sia leggermente sopra. Poi decide il campo"
Napoli, Milinkovic out per febbre. Affaticamento per Gutierrez e Alisson Santos
Massimiliano Allegri deve fare i conti con qualche assente. Oltre ai giocatori ancora in vacanza per via del Mondiale, sarà out Milinkovic-Savic per febbre, Gutierrez e Alisson Santos per affaticamento muscolare e Lindstrom che ha lavorato in palestra per gestire i carichi della preparazione. In panchina Rafa Marin
Futuro Lukaku, l'agente Pastorello: "Numero due al Napoli? La vedo difficile"
Intervenuto a Sky Sport 24, l'agente di Romelu Lukaku Federico Pastorello ha parlato del futuro dell'attaccante belga: "Può fare il secondo al Napoli? Ovviamente no. È un giocatore straordinario e l'ha dimostrato, è uno degli attaccanti più prolifici al mondo. Difficilmente possiamo accettare una situazione del genere". Nel VIDEO l'intervista completa
Allegri: "Ritiro meraviglioso, grazie a tutti i tifosi"
Massimiliano Allegri è intervenuto sul palco di Dimaro durante la presentazione della squadra sabato 25 luglio. L'allenatore del Napoli ha ringraziato tutti i tifosi presenti per la vicinanza alla squadra: "Abbiamo fatto un ritiro meraviglioso, per me era la prima volta qui, ci tengo a ringraziare tutti i tifosi che ci hanno fatto sentire un grande affetto"
Ufficiale il rinnovo di Vergara fino al 2031
Antonio Vergara continuerà a vestire la maglia del Napoli. Il club azzurro ha annunciato il rinnovo del centrocampista fino al 30 giugno 2031, con opzione per il prolungamento. Il classe 2002 si è imposto in prima squadra la scorsa stagione collezionando 19 presenze, con 3 gol e 4 assist
Napoli, ufficiale il rinnovo di VergaraVai al contenuto
Napoli, Buongiorno operato. Per Lucca distrazione muscolare
Intervento chirurgico al menisco del ginocchio destro per Alessandro Buongiorno a Lione giovedì 23 luglio. Il difensore inizierà ora la riabilitazione e - come dichiarato da lui stesso in un post sui social - dovrà stare fermo 2/3 mesi. Stop anche per Lorenzo Lucca, che ha rimediato una distrazione di basso grado del legamento peroneo-astralgico
Intervento chirurgico riuscito per BuongiornoVai al contenuto
Alle 18 il calcio d'inizio di Napoli-Carrarese
Continua la preparazione del Napoli in vista della prossima stagione: alle ore 18 allo Stadio Comunale di Dimaro - Ski.it Arena, la seconda di Allegri contro la Carrarese. All'esordio stagionale contro l'Arezzo è arrivata una sconfitta 3-1