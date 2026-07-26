A Sky Sport 24, Federico Pastorello ha parlato anche del futuro di un altro suo assistito, Alex Meret: "L'anno scorso c'è stato un dualismo. Conte era stato chiarissimo e aveva detto alla società di rinnovare il contratto di Alex, però ci aveva anche detto che avrebbe preso un altro numero uno con caratteristiche diverse. Oggi le gerarchie sono un po' più definite e credo che Meret sia leggermente sopra. Poi decide il campo"