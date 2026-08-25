l'intervista
Allegri: "Nell'anno del centenario vogliamo un trofeo. De Bruyne sa fare la differenza"
Dai primi due mesi di lavoro al rapporto con Napoli, passando per De Bruyne, Gilmour e Hojlund. Massimiliano Allegri racconta il nuovo corso azzurro e indica nel gruppo la principale forza della squadra: "Dobbiamo essere seri, professionali e responsabili"
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