McTominay, domani l'esame per l'idoneità fisica dopo l'operazionenapoli
Martedì 6 ottobre Scott McTominay sarà sottoposto agli esami medici per ottenere l’idoneità sportiva e tornare ad allenarsi con i compagni. Il centrocampista scozzese all’inizio di settembre si è sottoposto a un intervento di ablazione per risolvere una lieve aritmia benigna. In queste settimane ha svolto allenamenti personalizzati a Castelvolturno. Allegri spera di poterlo convocare per la partita contro il Frosinone di sabato 10 ottobre, in diretta su Sky e NOW
Si avvicina una data-chiave in vista del ritorno in campo di Scott McTominay. Il centrocampista scozzese si sottoporrà martedì 6 ottobre agli esami per ottenere nuovamente l’idoneità sportiva. McTominay è assente dai campi da gioco dallo scorso 30 agosto (Napoli-Como la sua ultima presenza); l’8 di settembre si è sottoposto a Manchester a una ablazione chirurgica per risolvere una lieve aritmia benigna. Dopo una prima fase di recupero svolta in Inghilterra, da venti giorni sta svolgendo un lavoro personalizzato a Castelvolturno per ritrovare la migliore condizione, in attesa dell’ok per la piena ripresa dell’attività agonistica. Allegri spera di poter convocare McTominay per la prima partita dopo la pausa per le Nazionali, sabato 10 al “Maradona” contro il Frosinone, che sarà in diretta su Sky e in streaming su NOW.