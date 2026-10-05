Martedì 6 ottobre Scott McTominay sarà sottoposto agli esami medici per ottenere l’idoneità sportiva e tornare ad allenarsi con i compagni. Il centrocampista scozzese all’inizio di settembre si è sottoposto a un intervento di ablazione per risolvere una lieve aritmia benigna. In queste settimane ha svolto allenamenti personalizzati a Castelvolturno. Allegri spera di poterlo convocare per la partita contro il Frosinone di sabato 10 ottobre, in diretta su Sky e NOW

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