Napoli-Frosinone, Allegri in conferenza: "McTominay a disposizione per 20-30 minuti"
Massimiliano Allegri ha presentato in conferenza stampa il prossimo match del Napoli, che ospita il Frosinone sabato alle ore 20.45 (match in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW). "McTominay sarà convocato, ha 20-30 minuti a disposizione", mentre sulla situazione infortuni ha aggiunto: "Non ci sono alibi, bisogna affrontare il Frosinone con umiltà"
Napoli, la conferenza di Allegri
Si chiude qui la conferenza stampa di Massimiliano Allegri
Il Napoli si trova a inseguire: come conciliare l'ansia da prestazione con la ragione di chi sa che c'è un intero campionato davanti?
"L'ansia non ci deve essere ma ci deve essere attenzione ed essere focalizzati sull'obiettivo che domani è quello di prendere i tre punti. Bisognerà essere bravi a fare un filotto di vittorie per restare agganciati e poi la Champions che è un obiettivo importante ma bisogna pensare un passo alla volta"
Possibile scelta della difesa a tre con rientro di Beukema
"Adesso Sam sta migliorando la condizione come anche Marianucci. Queste settimane di sosta hanno fatto bene anche a Lucca, che ha qualità e avrà spazio per farsi valere"
Il doppio degli infortuni a causa della sosta: cosa si potrebbe cabiare
"E' un dato statistico, oggettivo: il campionato italiano, grazie a Orsato, ha preso un indirizzo completamente diverso aumentando molto anche i minuti di gioco effettivo. Se sommiamo quelle giocate in Europa, le partite con questo gioco effettivo diventano 6-7 in più con ritmi diversi e recuperi più bassi"
Se ha qualcosa da rimproverarsi in quest'inizio di stagione
"Io sono molto autocritico perché ho sbagliato e sbaglierò. Anche quando vinciamo, spesso sbaglio ma in tanti non lo capiscono. Poi il risultato aggiusta la cosa e a Firenze ero molto infuriato perché se dovessi rimprovavre una cosa è capire il momento della partita che è una cosa su cui bisogna migliorare per portare a casa i risultati"
Il bilancio della sosta lunga e su cosa ha lavorato in queste settimane
"Il bilancio lo vedremo se sarà positivo o meno domani sera, se faremo risultato. Abbiamo fatto due amichevoli, per far giocare un po' chi aveva giocato un po' di meno"
Come ha trovato i ragazzi rientrati dalle nazionai?
"Ho trovato i ragazzi come li ho lasciati. Hojlund non stava facendo male da noi. De Bruyne ha fatto delle belle partite e anche in nazionale ha fatto gol. Sono contento quando in Nazionale fanno bene. Oggi dovranno riposare ma domani sera saremo pronti anche perché ci sono i cambi e ci sono note positive per fare risultato domani"
Con i vari infortunati le cose non sembrano migliorate: è ancora ottimista come lo era tre settimane fa? Le assenze condizioneranno la sua impostazione di gioco?
"La novità è che McTominay sarà convocato e lo avremo a dispozione per almeno 20-30 minuti. In questo momento, abbiamo perso Vergara e Favasuli per più tempo mentre per Olivera in una settimana dovrebbe essere apposto. Anguissa sta recuperando. Abbiamo il rientro di Marianucci oltre a Badiashile che è cresicuto molto e quindi non sono preoccupato. Il Frosinone corre, sta facendo bene ma noi domani dobbiamo portare a casa la vittoria per prearare bene la partita in Champions. Inizia un mese importante, con tante partite. Non ci devono essere alibi, la squadra deve andare in campo sapendo dell'importanza della partita che va affrontata con umiltà e rispetto".
Prende posto Allegri: inizia la conferenza stampa del Napoli
Tutto pronto a Castel Volturno, alle 14 la conferenza stampa di Massimiliano Allegri.
La classifica di Serie A
Siete pronti per ripartire? Facciamo prima un piccolo ripasso con la classifica: in testa ci sono Roma, Inter e Lazio, seguite dal Cagliari. Il Napoli è 9°.
La classifica della Serie A 2026-2027Vai al contenuto
Il momento del Napoli
In questo inizio di stagione, il Napoli ha conquistato due vittorie, due sconfitte e un pareggio. Nell'ultimo match di campionato, giocato contro la Fiorentina in trasferta lo scorso 20 settembre, gli azzurri hanno pareggiato 1-1. La squadra di Allegri occupa al momento il 9° posto in classifica a quota 7 punti.
Le partite delle big fino alla sosta di novembre
La lunga sosta per le nazionali si sta per concludere, nel weekend torna il campionato e riparte la corsa (anche in Europa) delle “big”. Fino… alla prossima sosta, prevista per il weekend del 14-15 novembre. Poco più di un mese in cui si concentreranno sei giornate di campionato (con un turno infrasettimanale), tre della League Phase delle coppe europee e sei scontri diretti.
I calendari delle big di A da qui alla prossima sostaVai al contenuto
La probabile formazione contro il Frosinone
Allegri valuta la difesa a tre per la sfida contro il Frosinone. Attenzione a Beukema: se verrà provato tra i titolari, si andrà con tre centrali. A quel punto, Di Lorenzo e Politano si giocherebbero un posto sulla fascia destra. Neres si avvicina a una maglia da titolare, mentre cresce la fiducia per la convocazione di McTominay.
La probabile formazione del Napoli contro il Frosinone: resiste l'ipotesi difesa a treVai al contenuto
Scott McTominay ha ottenuto l'idoneità sportiva
Dopo l'ablazione chirurgica di inizio settembre per risolvere una lieve aritmia benigna, lo scozzese si è sottoposto agli esami e ha ottenuto nuovamente l'idoneità sportiva. Ora il centrocampista del Napoli può così tornare ad allenarsi in gruppo ed essere a disposizione di Allegri. Manca in campo dallo scorso 30 agosto.
Napoli, McTominay ha ottenuto l'idoneità: può tornare ad allenarsi in gruppoVai al contenuto
Infortunio Vergara, non ci sarà contro il Frosinone
Dopo l'infortunio in Nazionale contro la Turchia, il giovane talento del Napoli si è sottoposto agli esami che hanno evidenziato una lesione distrattiva di medio grado del soleo destro. Per Vergara uno stop di 3/4 settimane.
Infortunio Vergara: out 3/4 settimaneVai al contenuto
Il Napoli si prepara alla sfida di sabato sera contro il Frosinone. A presentare il match del Maradona è Massimiliano Allegri in conferenza stampa alle ore 14.