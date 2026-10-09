Come ha trovato i ragazzi rientrati dalle nazionai?

"Ho trovato i ragazzi come li ho lasciati. Hojlund non stava facendo male da noi. De Bruyne ha fatto delle belle partite e anche in nazionale ha fatto gol. Sono contento quando in Nazionale fanno bene. Oggi dovranno riposare ma domani sera saremo pronti anche perché ci sono i cambi e ci sono note positive per fare risultato domani"