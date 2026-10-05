Cattive notizie su entrambe le fasce per Ruben Amorim. L'allenatore del Milan, oltre all’infortunio di Estupiñán, dovrà fare i conti con la caviglia destra ancora dolorante di Saelemaekers. Gli accertamenti effettuati dal belga durante il fine settimana hanno evidenziato una perdita di stabilità rispetto all’operazione subita nel 2024. È in corso una nuova valutazione per capire se l’esterno rischierà un nuovo intervento chirurgico IL COMUNICATO DEL MILAN SU SAELEMAEKERS

Si sta rivelando più grave del previsto il trauma distorsivo alla caviglia destra riportato da Alexis Saelemaekers il 29 settembre scorso durante l’allenamento a Milanello. Sarà solamente l’esito degli ulteriori accertamenti in corso, come sottolineato dal comunicato ufficiale del Milan, a dare una risposta rispetto al percorso terapeutico da adottare e ai tempi di recupero che serviranno al belga per tornare a disposizione di Ruben Amorim, l’allenatore rossonero. Non è da escludere che il giocatore possa essere sottoposto a una nuova operazione per risolvere il problema. Fin qui in stagione il numero 56 ha disputato in campionato quattro partite su cinque, partendo titolare in due occasioni: contro la Juventus a Torino e in casa contro il Lecce nell’ultimo impegno prima della sosta per le nazionali. Suo l’assist per Gonçalo Ramos contro il Venezia alla seconda di campionato in occasione del primo gol del portoghese in Serie A. Da segnalare anche i 33' giocati nella sconfitta contro il Benfica alla prima stagionale in Europa League entrando dalla panchina.