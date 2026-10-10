L'allenatore rossonero: "Maxi sosta? Non cambia molto, molti hanno giocato e abbiamo potuto lavorare con chi è rimasto qui. È stato importante tenere a Milanello Pulisic per gestire i suoi carichi di lavoro. Aquilani? Avrà una grande carriera". La partita è live domenica 11 ottobre alle 18 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW
Termina qui la conferenza di Amorim.
Il suo Milan sta segnando tanto… Cosa vuol dire questo dato?
"Sì, stiamo segnando in media due gol a partita, ma questa non è la risposta. Non stiamo creando abbastanza perché non stiamo passando abbastanza tempo nell'area avversaria. Lavoreremo ancora molto per migliorare".
Cosa l'ha spinta a passare alla difesa a quattro? Athekame l'avrebbe tenuto? E come va con l'italiano?
"Se fossi un giocatore parlerei di più in italiano, mi spiace molto non rispondervi ancora in italiano, ma quando parlo devo stare molto attento a ciò che dico, devo ragionare e parlare e non voglio che le mie parole possano creare problemi o strumentalizzazioni. La comunicazione fa parte del mio lavoro e devo essere chiaro. Difesa a quattro? Avevo visto i miei giocatori un po' rigidi nelle posizioni, la difesa a quattro ci ha dato più libertà e i giocatori hanno reso al meglio. Athekame? Lo stiamo seguendo come tutti i giocatori in prestito, ora sta facendo benissimo con Fonseca. In futuro si vedrà".
A che punto è il suo progetto Milan? Cosa l'ha sorpresa di questa Serie A?
"L'idea è sempre la stessa: vincere titoli. Non so quanto ci vorrà, ma serve anche pensare alla costruzione di questo percorso. Ci sono tappe da seguire, certo quando sei in un club come questo devi sempre pensare a vincere, anche subito. Serie A? C'è più velocità nel gioco, si gioca di più, si sta segnando tanto, nessuna gioca con un blocco basso per novanta minuti. Anche il Venezia ultimo è una squadra che vuole pressare. Sono rimasto sorpreso dalla qualità di calciatori e allenatori. A volte non si danno i giusti meriti al campionato italiano".
Quelli rimasti a Milanello comeTomori, Loftus-Cheek, Pulisic, Hutchinson hanno guadagnato forma?
"Certamente, saranno fondamentali nelle prossime partite. Abbiamo sfruttato questi giorni, anhe provato nuove posizioni in allenamento e nelle amichevoli, anche con Diawara. Tomori sta facendo lo stesso percorso che ha fatto Gila fa in quella posizione. Per Pulisic è stato importante tenerlo qui per gestire i suoi carichi di lavoro".
Cisse può fare la prima punta? E che effetto le farà sfidare Matic?
"Può farlo sì, magari non come prima punta classica, ma ha delle qualità che ci possono aiutare. Matic? È un top player e una splendida persona, insieme abbiamo passato tanto tempo. È difficile portargli via la palla, non avrà la velocità di un tempo, ma l'intelligenza resta. Mi piacerà rivederlo anche se non vorrei sfidarlo (ride, ndr)".
Camarda avrà spazio questa settimana? E si parla di Endrick al Milan, le piace?
"Sui nuovi giocatori potete chiedere a Cardinale, è qui (sorride, ndr). Gennaio non esiste, per me esiste solo questa settimana. Camarda potrà avere più tempo, siamo reduci da una situazione con meno partite. Camarda deve ancora imparare molto, ma sicuramente avrà più minuti e mi aspetto molto".
Cosa le hanno detto le partite di Moreira col Belgio? Dove la convince di più?
"A destra è più diretto, a sinistra è più incline all'uno contro uno. Dipende anche dalle avversarie. Col Belgio ha sfidato grandi squadre quindi ha pensato anche alla fase difensiva. È molto veloce, è forte, deve ancora lavorare sull'uno contro uno. Può giocare da entrambe le parti, qui da noi lo vedrete su entrambi i lati".
Conosce Aquilani come allenatore?
"Me lo ricordo allo Sporting, e non solo, è stato allenato da Jorge Jesus che è il nuovo Ct del Portogallo, e che è stato anche mio allenatore. Ricordo che era un giocatore molto intelligente, molti centrocampisti poi diventano allenatori. Vedo cose moderne e un po' di influenza di De Zerbi, nella gestione dei centrali, nel possesso, nelle scelte quando pressare, si vede che ha girato tanto nella sua carriera da calciatore. Avrà un gran futuro".
Proseguirà con la difesa a quattro?
"Dipende da partite e situazioni, puoi giocare a quattro o a tre ma la squadra è la stessa, i nomi sono gli stessi, cambiano alcune piccole dinamiche in campo. Sta a me creare qualcosa di nuovo per sorprendere gli altri allenatori, so cosa faremo domani ma non ve lo dirò, altrimenti Aquilani verrebbe a saperlo".
Il Portogallo ti ha suggerito qualcosa nel modulo per mettere Ramos al meglio delle sue condizioni?
"Il lavoro dell'allenatore è far rendere al meglio tutta la squadra, non mettere un singolo giocatore nelle condizioni migliori possibili. Dobbiamo creare di più, portare più spesso la palla in area, non solo per Ramos ma per tutti gli attaccanti. È questo quello su cui lavoriamo. Posso ispirarmi ai colleghi ma ho anche le mie condizioni. Speriamo che continui a segnare come ha fatto col Portogallo".
La sosta ha tolto Saelemaekers, ma ci sono stati anche aspetti positivi, come i gol di Ramos
"Intanto è bello vedere che i giocatori sono felici al loro ritorno, vuol dire che è un bel luogo di lavoro e che il gruppo sta bene insieme. Se si guarda il bilancio, alcuni nostri giocatori hanno giocato sulle due partite, hanno mantenuto il livello ma anche riposato, ovviamente c'è stato un problema per Saelemaekers. Con Hutchinson, per esempio, abbiamo avuto tempo per allenarci bene, per dirgli cosa voglio vedere. Anche l'amichevole col Padova ci ha permesso di provare cose nuove. Ramos ha fatto bene, anche Jashari e Moreira l'ho visto giocare su entrambe le fasce".
C'è stata la maxi sosta, cosa cambia per la gestione del gruppo?
"Non cambia tantissimo, dipende dal momento della squadra, dipende se hai avuto infortuni, se sei andato o meno in nazionale e se hai giocato spesso. De Winter, per esempio, non ha giocato in nazionale e non ha fatto molti allenamenti duri, visto che stavano sempre preparando partite. Abbiamo "perso" molti giocatori ma questo è un bene, vuol dire che tanti giocatori sono andati in nazionale e che sono importanti per le loro nazionali. Ora mettiamo il piede sull'acceleratore".
Serie A, più infortuni e migliaia di minuti giocati: l'analisi dopo la maxi sosta
"I primi numeri che abbiamo sono di quasi il doppio degli infortuni rispetto alla sosta dell'anno scorso". L'allarme lanciato da Daniele De Rossi accende uno dei temi della ripresa della Serie A dopo la maxi finestra per le Nazionali. Tra giocatori che si sono fermati nelle quasi tre settimane di stop e migliaia di minuti accumulati in giro per il mondo, ecco l'analisi squadra per squadra di quella che ha lasciato questa nuova sosta
Serie A dopo la maxi sosta: infortuni raddoppiati e minuti dei nazionaliVai al contenuto
Il minutaggio dei nazionali del Milan
- Bartesaghi (Italia U21) - 90 minuti
- Camarda (Italia U21) - 108 minuti
- Cisse (Italia U21) - 107 minuti, 1 gol
- Maignan (Francia) - 270 minuti, 1 gol subito
- Rabiot (Francia) - 182 minuti
- De Winter (Belgio) - 0 minuti
- Moreira (Belgio) - 208 minuti
- Pavlovic (Serbia) - 275 minuti
- Musah (Usa) - 132 minuti
- Estupinan (Ecuador) - 180 minuti
- Modric (Croazia) - 207 minuti, 1 gol
- Jashari (Svizzera) - 295 minuti
- Chukwueze (Nigeria) - 61 minuti
- Ramos (Portogallo) - 275 minuti, 3 gol
La probabile del Milan in attesa della parole di Amorim
Amorim insiste con la difesa a quattro: Gila ancora terzino, si rivedrà Bartesaghi. Tornano tutti i nazionali, ma restano due ballottaggi dalla difesa alla fascia sinistra. Di seguito la situazione e il probabile undici del Milan
Milan, difesa a 4 e ballottaggi: la probabile formazione contro il SassuoloVai al contenuto
Amorim parla alle 14
Dopo la lunga sosta è tempo di campionato col Milan che sfida il Sassuolo a Reggio Emilia: Amorim presenta così la conferenza stampa, qui le sue parole dalle 14.