C'è stata la maxi sosta, cosa cambia per la gestione del gruppo?

"Non cambia tantissimo, dipende dal momento della squadra, dipende se hai avuto infortuni, se sei andato o meno in nazionale e se hai giocato spesso. De Winter, per esempio, non ha giocato in nazionale e non ha fatto molti allenamenti duri, visto che stavano sempre preparando partite. Abbiamo "perso" molti giocatori ma questo è un bene, vuol dire che tanti giocatori sono andati in nazionale e che sono importanti per le loro nazionali. Ora mettiamo il piede sull'acceleratore".