Alaba si presenta all'Udinese: "Il passo giusto per la mia carriera"

David Alaba si presenta ufficialmente all'Udinese. Il difensore 34enne, vincitore di 4 Champions League con Bayern Monaco e Real Madrid, ha parlato nella conferenza stampa di presentazione spiegando che non è arrivato a Udine per chiudere la carriera: "Ho deciso di venire qui non sulla base del mio passato, ma per il mio futuro. Sono una persona molto ambiziosa, voglio sempre di più ed è per questo che ho scelto questo progetto così importante. Credo che sia il passo giusto per la mia carriera". E sui suoi nuovi colleghi di reparto: "Oumar (Solet) è un esempio incredibile delle qualità di questa squadra: è un giocatore che fa la differenza, lo ha sempre dimostrato e l'ho notato dai primi giorni".