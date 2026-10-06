Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Alaba si presenta all'Udinese: "Il passo giusto per la mia carriera"

LA CONFERENZA

Il difensore austriaco ha parlato nella conferenza stampa di presentazione: "Ho deciso di venire qui per il mio futuro. Solet è un giocatore che fa la differenza"

IL BILANCIO DEI CONVOCATI DI SERIE A CON LE NAZIONALI

David Alaba si presenta ufficialmente all'Udinese. Il difensore 34enne, vincitore di 4 Champions League con Bayern Monaco e Real Madrid, ha parlato nella conferenza stampa di presentazione spiegando che non è arrivato a Udine per chiudere la carriera: "Ho deciso di venire qui non sulla base del mio passato, ma per il mio futuro. Sono una persona molto ambiziosa, voglio sempre di più ed è per questo che ho scelto questo progetto così importante. Credo che sia il passo giusto per la mia carriera". E sui suoi nuovi colleghi di reparto: "Oumar (Solet) è un esempio incredibile delle qualità di questa squadra: è un giocatore che fa la differenza, lo ha sempre dimostrato e l'ho notato dai primi giorni".

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Serie A: Altre Notizie

Derby Torino, 22 misure cautelari per gli scontri

i provvedimenti

Sono oltre una ventina gli obblighi di firma e una quarantina i Daspo eseguiti dalla polizia...

Malagò Commissario Figc: ok dal Consiglio Coni

live coni

Arriva il via libero definitivo per Giovanni Malagò che perde la carica di presidente della...

Coni-Figc, spunta ipotesi Malagò commissario

caso malagò

Oggi (martedì 6 ottobre) sarà il giorno decisivo per Giovanni Malagò e per il suo futuro da...

Milan, Saelemaekers: caviglia destra da valutare

INFORTUNIO

Cattive notizie su entrambe le fasce per Ruben Amorim. L'allenatore del Milan, oltre...

Sassuolo, Aquilani: "Col Milan possiamo competere"

L'INTERVISTA

L’allenatore del Sassuolo Alberto Aquilani a Sky Sport: "Dobbiamo continuare a credere in quello...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE