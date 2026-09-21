Serie A, i 173 (per ora) convocati dalle nazionali per la sosta di settembre e ottobre

Introduzione

La nuovissima Nations League (da seguire su Sky), le qualificazioni alla Coppa d'Africa e tantissime amichevoli nella nuova maxi sosta che accorpa quelle canoniche di settembre e ottobre.

Sono al momento 173 i diversi convocati del campionato italiano (abbiamo contato nazionali senior e Under 21): record del Como che ne porta ben 15, poi Milan a quota 14 e Inter a 13. Tantissimi anche del Frosinone rivelazione (12). Qui la mappa completa con tutti i nomi, in attesa delle liste definitive di Atalanta, Cagliari, Genoa e Venezia

EURO 2028, QUALIFICAZIONI E NATIONS LEAGUE SU SKY SPORT!