Serie A, i 173 (per ora) convocati dalle nazionali per la sosta di settembre e ottobre

Serie A, i 173 (per ora) convocati dalle nazionali per la sosta di settembre e ottobreLA MAPPA
Introduzione
La nuovissima Nations League (da seguire su Sky), le qualificazioni alla Coppa d'Africa e tantissime amichevoli nella nuova maxi sosta che accorpa quelle canoniche di settembre e ottobre.
Sono al momento 173 i diversi convocati del campionato italiano (abbiamo contato nazionali senior e Under 21): record del Como che ne porta ben 15, poi Milan a quota 14 e Inter a 13. Tantissimi anche del Frosinone rivelazione (12). Qui la mappa completa con tutti i nomi, in attesa delle liste definitive di Atalanta, Cagliari, Genoa e Venezia
Quello che devi sapere
Atalanta (in attesa dell'elenco completo)
- Marco Carnesecchi (Italia)
- Giorgio Scalvini (Italia)
- Giacomo Raspadori (Italia)
- Gianluca Scamacca (Italia)
* Sicuri i convocati azzurri, attesa per l'elenco completo di tutti gli altri nazionali
Bologna (11 convocati)
- Nicolò Cambiaghi (Italia)
- Massimo Pessina (Italia)
- Rahim Alhassane (Niger)
- Lewis Ferguson (Scozia)
- Torbjorn Heggem (Norvegia)
- Emil Holm (Svezia)
- Marco Libra (Venezuela)
- Arthur Theate (Belgio)
- Ukko Happonen (Finlandia U21)
- Eivind Helland (Norvegia U21)
- Samuel Mbangula (Belgio U21)
pubblicità
Cagliari (in attesa dell'elenco completo)
- Alessandro Romano (Italia)
- Daniel Maldini (Italia)
* Sicuri i convocati azzurri, attesa per l'elenco completo di tutti gli altri nazionali
Como (15 convocati)
- Moise Kean (Italia)
- Samuele Ricci (Italia)
- Mattia Liberali (Italia U21)
- Nico Paz (Argentina)
- Lucas Da Cunha (Francia)
- Maxime Butez (Francia)
- Trevoh Chalobah (Inghilterra)
- Ivan Smolcic (Croazia)
- Martin Baturina (Croazia)
- Anastasios Douvikas (Grecia)
- Assane Diao (Senegal)
- Willy Kambwala (Congo)
- Alex Valle (Spagna U21)
- Jesús Rodríguez (Spagna U21)
- José Ramón (Spagna U21)
pubblicità
Fiorentina (8 convocati)
- Nicolò Fagioli (Italia)
- Cher Ndour (Italia U21)
- Franco Mastantuono (Argentina)
- Radu Dragusin (Romania)
- Marin Pongracic (Croazia)
- Christ Inao Oulaï (Costa d'Avorio)
- Beto Beto (Guinea-Bissau)
- Alieu Njie (Svezia U21)
Frosinone (12 convocati)
- Lorenzo Palmisani (Italia U21)
- Gabriele Calvani (Italia U21)
- Matteo Cichella (Italia U21)
- Seydou Fini (Italia U21)
- Antonio Raimondo (Italia U21)
- Romano Schmid (Austria)
- Giorgi Kvernadze (Georgia)
- Tomas Bobcek (Slovacchia)
- Aleksa Terzic (Serbia - in dubbio post infortunio)
- Anthony Oyono (Gabon)
- Daniel Birligea (Romania)
- Luis Hasa (Albania)
pubblicità
Genoa (in attesa dell'elenco completo)
.
Inter (13 convocati)
- Nicolò Barella (Italia)
- Alessandro Bastoni (Italia)
- Federico Dimarco (Italia)
- Francesco Pio Esposito (Italia)
- Lautaro Martinez (Argentina)
- Ange-Yoan Bonny (Costa d'Avorio)
- Petar Sucic (Croazia)
- Andy Diouf (Francia)
- Yann-Aurel Bisseck (Germania)
- Piotr Zielinski (Polonia)
- Josep Martinez (Spagna)
- Manuel Akanji (Svizzera)
- Aleksandar Stankovic (Serbia)
pubblicità
Juventus (11 convocati)
- Guglielmo Vicario (Italia)
- Kerim Alajbegovic (Bosnia)
- Zeki Celik (Turchia)
- Francisco Conceiçao (Portogallo)
- Douglas Luiz (Brasile)
- Pierre Kalulu (Francia)
- Teun Koopmeiners (Olanda)
- Jhon Lucumí (Colombia)
- Nico González (Argentina)
- Ismaila Sarr (Senegal)
- Nick Woltemade (Germania)
Lazio (8 convocati)
- Davide Frattesi (Italia)
- Christos Mandas (Grecia)
- Oliver Provstgaard (Danimarca)
- Gustav Isaksen (Danimarca)
- Josip Sutalo (Croazia)
- Nuno Tavares (Portogallo)
- Kenneth Taylor (Olanda)
- Albert Gudmundsson (Islanda)
pubblicità
Lecce (7 convocati)
- Lassana Koulibaly (Mali)
- Gaspar (Angola)
- Oumar Ngom (Mauritania)
- Sadik Fofana (Togo)
- Omri Gandelman (Israele)
- Konan N'Dri (Niger)
- Tiago Gabriel (Portogallo U21)
Milan (14 convocati)
- Davide Bartesaghi (Italia U21)
- Francesco Camarda (Italia U21)
- Alphadjo Cisse (Italia U21)
- Mike Maignan (Francia)
- Adrien Rabiot (Francia)
- Koni De Winter (Belgio)
- Diego Moreira (Belgio)
- Strahinja Pavlovic (Serbia)
- Pervis Estupinan (Ecuador)
- Luka Modric (Croazia)
- Ardon Jashari (Svizzera)
- Christian Pulisic (Stati Uniti)
- Samuel Chukwueze (Nigeria)
- Gonçalo Ramos (Portogallo)
pubblicità
Monza (6 convocati)
- Emmanuel Kouadio (Italia)
- Demba Thiam (Senegal)
- Noel Törnqvist (Svezia)
- Saba Goglichidze (Georgia)
- Adam Bakoune (Marocco U23)
- Gustavo Varela (Portogallo U21)
Napoli (10 convocati)
- Giovanni Di Lorenzo (Italia)
- Vergara Vergara (Italia)
- Favasuli Favasuli (Italia U21)
- Kevin De Bruyne (Belgio)
- Billy Gilmour (Scozia)
- Stanislav Lobotka (Slovacchia)
- Rasmus Hojlund (Danimarca)
- Noa Lang (Olanda)
- Vanja Milinkovic-Savic (Serbia)
- Mathías Olivera (Uruguay)
pubblicità
Parma (5 convocati)
- Giovanni Daffara (Italia U21)
- Mandela Keita (Belgio)
- Vincent Sierro (Svizzera)
- Sascha Britschgi (Svizzera)
- Dominik Drobnič (Slovenia U21)
Roma (11 convocati)
- Daniele Ghilardi (Italia)
- Gianluca Mancini (Italia)
- Emanuele Lulli (Italia U21)
- Niccolò Pisilli (Italia U21)
- Leonardo Balerdi (Argentina)
- Matías Soulé (Argentina)
- Santiago Castro (Argentina)
- Manu Koné (Francia)
- Konstantinos Koulierakis (Grecia)
- Evan N'Dicka (Costa d'Avorio)
- Renato Mora (Portogallo U21)
pubblicità
Sassuolo (10 convocati)
- Sebastiano Esposito (Italia)
- Luca Lipani (Italia U21)
- Vasilije Adzic (Montenegro)
- Kieron Bowie (Scozia)
- Josh Doig (Scozia)
- Arijanet Murić (Kosovo)
- Ibrahim Sulemana (Ghana)
- Kristian Thorstvedt (Norvegia)
- Darryl Bakola (Francia U21)
- Rafel Obrador (Spagna U21)
Torino (12 convocati)
- Rolando Mandragora (Italia)
- Diego Mascardi (Italia U21)
- Pietro Comuzzo (Italia U21)
- Niccolò Fortini (Italia U21)
- Eray Cömert (Svizzera)
- Ricardo Rodríguez (Svizzera)
- Saúl Coco (Guinea Equatoriale)
- Nathan Patterson (Scozia)
- Ardian Ismajli (Albania)
- Gvidas Gineitis (Lituania)
- Nikola Vlasic (Croazia)
- Emirhan İlkhan (Turchia U21)
pubblicità
Udinese (9 convocati)
- Nicolò Zaniolo (Italia)
- James Abankwah (Irlanda)
- Giorgi Chakvetadze (Georgia)
- Jesper Karlström (Svezia)
- Sandi Lovric (Slovenia)
- Lennon Miller (Scozia)
- Maduka Okoye (Nigeria)
- Mergim Vojvoda (Kosovo)
- Lazar Jovanovic (Serbia U21)
Venezia (in attesa dell'elenco completo)
.
pubblicità