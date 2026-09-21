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Serie A, i 173 (per ora) convocati dalle nazionali per la sosta di settembre e ottobre

LA MAPPA

Introduzione

La nuovissima Nations League (da seguire su Sky), le qualificazioni alla Coppa d'Africa e tantissime amichevoli nella nuova maxi sosta che accorpa quelle canoniche di settembre e ottobre. 

 

Sono al momento 173 i diversi convocati del campionato italiano (abbiamo contato nazionali senior e Under 21): record del Como che ne porta ben 15, poi Milan a quota 14 e Inter a 13. Tantissimi anche del Frosinone rivelazione (12). Qui la mappa completa con tutti i nomi, in attesa delle liste definitive di Atalanta, Cagliari, Genoa e Venezia

 

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Quello che devi sapere

Atalanta (in attesa dell'elenco completo)

  • Marco Carnesecchi (Italia)
  • Giorgio Scalvini (Italia)
  • Giacomo Raspadori (Italia)
  • Gianluca Scamacca (Italia)

 

* Sicuri i convocati azzurri, attesa per l'elenco completo di tutti gli altri nazionali

1/20

Bologna (11 convocati)

  • Nicolò Cambiaghi (Italia)
  • Massimo Pessina (Italia)
  • Rahim Alhassane (Niger)
  • Lewis Ferguson (Scozia)
  • Torbjorn Heggem (Norvegia)
  • Emil Holm (Svezia)
  • Marco Libra (Venezuela)
  • Arthur Theate (Belgio)
  • Ukko Happonen (Finlandia U21)
  • Eivind Helland (Norvegia U21)
  • Samuel Mbangula (Belgio U21)

2/20
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Cagliari (in attesa dell'elenco completo)

  • Alessandro Romano (Italia)
  • Daniel Maldini (Italia)

 

* Sicuri i convocati azzurri, attesa per l'elenco completo di tutti gli altri nazionali

3/20

Como (15 convocati)

  • Moise Kean (Italia)
  • Samuele Ricci (Italia)
  • Mattia Liberali (Italia U21)
  • Nico Paz (Argentina)
  • Lucas Da Cunha (Francia)
  • Maxime Butez (Francia)
  • Trevoh Chalobah (Inghilterra)
  • Ivan Smolcic (Croazia)
  • Martin Baturina (Croazia)
  • Anastasios Douvikas (Grecia)
  • Assane Diao (Senegal)
  • Willy Kambwala (Congo)
  • Alex Valle (Spagna U21)
  • Jesús Rodríguez (Spagna U21)
  • José Ramón (Spagna U21)

4/20
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Fiorentina (8 convocati)

  • Nicolò Fagioli (Italia)
  • Cher Ndour (Italia U21)
  • Franco Mastantuono (Argentina)
  • Radu Dragusin (Romania)
  • Marin Pongracic (Croazia)
  • Christ Inao Oulaï (Costa d'Avorio)
  • Beto Beto (Guinea-Bissau)
  • Alieu Njie (Svezia U21)

5/20

Frosinone (12 convocati)

  • Lorenzo Palmisani (Italia U21)
  • Gabriele Calvani (Italia U21)
  • Matteo Cichella (Italia U21)
  • Seydou Fini (Italia U21)
  • Antonio Raimondo (Italia U21)
  • Romano Schmid (Austria)
  • Giorgi Kvernadze (Georgia)
  • Tomas Bobcek (Slovacchia)
  • Aleksa Terzic (Serbia - in dubbio post infortunio)
  • Anthony Oyono (Gabon)
  • Daniel Birligea (Romania)
  • Luis Hasa (Albania)

6/20
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Genoa (in attesa dell'elenco completo)

.

7/20

Inter (13 convocati)

  • Nicolò Barella (Italia)
  • Alessandro Bastoni (Italia)
  • Federico Dimarco (Italia)
  • Francesco Pio Esposito (Italia)
  • Lautaro Martinez (Argentina)
  • Ange-Yoan Bonny (Costa d'Avorio)
  • Petar Sucic (Croazia)
  • Andy Diouf (Francia)
  • Yann-Aurel Bisseck (Germania)
  • Piotr Zielinski (Polonia)
  • Josep Martinez (Spagna)
  • Manuel Akanji (Svizzera)
  • Aleksandar Stankovic (Serbia)

8/20
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Juventus (11 convocati)

  • Guglielmo Vicario (Italia)
  • Kerim Alajbegovic (Bosnia)
  • Zeki Celik (Turchia)
  • Francisco Conceiçao (Portogallo)
  • Douglas Luiz (Brasile)
  • Pierre Kalulu (Francia)
  • Teun Koopmeiners (Olanda)
  • Jhon Lucumí (Colombia)
  • Nico González (Argentina)
  • Ismaila Sarr (Senegal)
  • Nick Woltemade (Germania)

9/20

Lazio (8 convocati)

  • Davide Frattesi (Italia)
  • Christos Mandas (Grecia)
  • Oliver Provstgaard (Danimarca)
  • Gustav Isaksen (Danimarca)
  • Josip Sutalo (Croazia)
  • Nuno Tavares (Portogallo)
  • Kenneth Taylor (Olanda)
  • Albert Gudmundsson (Islanda) 

10/20
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Lecce (7 convocati)

  • Lassana Koulibaly (Mali)
  • Gaspar (Angola)
  • Oumar Ngom (Mauritania)
  • Sadik Fofana (Togo)
  • Omri Gandelman (Israele)
  • Konan N'Dri (Niger)
  • Tiago Gabriel (Portogallo U21)

 

11/20

Milan (14 convocati)

  • Davide Bartesaghi (Italia U21)
  • Francesco Camarda (Italia U21)
  • Alphadjo Cisse (Italia U21)
  • Mike Maignan (Francia)
  • Adrien Rabiot (Francia)
  • Koni De Winter (Belgio)
  • Diego Moreira (Belgio)
  • Strahinja Pavlovic (Serbia)
  • Pervis Estupinan (Ecuador)
  • Luka Modric (Croazia)
  • Ardon Jashari (Svizzera)
  • Christian Pulisic (Stati Uniti)
  • Samuel Chukwueze (Nigeria)
  • Gonçalo Ramos (Portogallo)

12/20
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Monza (6 convocati)

  • Emmanuel Kouadio (Italia)
  • Demba Thiam (Senegal)
  • Noel Törnqvist (Svezia)
  • Saba Goglichidze (Georgia)
  • Adam Bakoune (Marocco U23)
  • Gustavo Varela (Portogallo U21)

13/20

Napoli (10 convocati)

  • Giovanni Di Lorenzo (Italia)
  • Vergara Vergara (Italia)
  • Favasuli Favasuli (Italia U21) 
  • Kevin De Bruyne (Belgio)
  • Billy Gilmour (Scozia)
  • Stanislav Lobotka (Slovacchia)
  • Rasmus Hojlund (Danimarca)
  • Noa Lang (Olanda)
  • Vanja Milinkovic-Savic (Serbia)
  • Mathías Olivera (Uruguay)

14/20
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Parma (5 convocati)

  • Giovanni Daffara (Italia U21)
  • Mandela Keita (Belgio)
  • Vincent Sierro (Svizzera)
  • Sascha Britschgi (Svizzera)
  • Dominik Drobnič (Slovenia U21)

15/20

Roma (11 convocati)

  • Daniele Ghilardi (Italia)
  • Gianluca Mancini (Italia)
  • Emanuele Lulli (Italia U21)
  • Niccolò Pisilli (Italia U21)
  • Leonardo Balerdi (Argentina)
  • Matías Soulé (Argentina)
  • Santiago Castro (Argentina)
  • Manu Koné (Francia)
  • Konstantinos Koulierakis (Grecia)
  • Evan N'Dicka (Costa d'Avorio)
  • Renato Mora (Portogallo U21)

16/20
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Sassuolo (10 convocati)

  • Sebastiano Esposito (Italia)
  • Luca Lipani (Italia U21)
  • Vasilije Adzic (Montenegro)
  • Kieron Bowie (Scozia)
  • Josh Doig (Scozia)
  • Arijanet Murić (Kosovo)
  • Ibrahim Sulemana (Ghana)
  • Kristian Thorstvedt (Norvegia)
  • Darryl Bakola (Francia U21)
  • Rafel Obrador (Spagna U21)

17/20

Torino (12 convocati)

  • Rolando Mandragora (Italia)
  • Diego Mascardi (Italia U21)
  • Pietro Comuzzo (Italia U21)
  • Niccolò Fortini (Italia U21)
  • Eray Cömert (Svizzera)
  • Ricardo Rodríguez (Svizzera)
  • Saúl Coco (Guinea Equatoriale)
  • Nathan Patterson (Scozia)
  • Ardian Ismajli (Albania)
  • Gvidas Gineitis (Lituania)
  • Nikola Vlasic (Croazia)
  • Emirhan İlkhan (Turchia U21)

18/20
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Udinese (9 convocati)

  • Nicolò Zaniolo (Italia)
  • James Abankwah (Irlanda)
  • Giorgi Chakvetadze (Georgia)
  • Jesper Karlström (Svezia)
  • Sandi Lovric (Slovenia)
  • Lennon Miller (Scozia)
  • Maduka Okoye (Nigeria)
  • Mergim Vojvoda (Kosovo)
  • Lazar Jovanovic (Serbia U21)

19/20

Venezia (in attesa dell'elenco completo)

.

20/20
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