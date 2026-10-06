Caso Malagò, al Coni si vota su possibile commissariamento Figc: le news in diretta
È il giorno decisivo per Giovanni Malagò e per il suo futuro da presidente della Federcalcio. Nella Giunta Coni iniziata alle 13 si vota sul possibile Commissariamento della Federcalcio per il mancato tesseramento dello stesso Malagò al momento dell'elezione. Malagò è arrivato poco dopo le 12 al palazzo H del Coni e ha incontrato Luciano Buonfiglio per ratificare l'accordo che lo vedrrebbe nuovo Commissario della Figc.
Giunta Coni approva all'unanimità: Giovanni Malagò nuovo Commissario Figc
Incontro Buonfiglio-Malagò terminato: inizia la Giunta del Coni
E' terminato l'incontro fra Buonfiglio e Malagò per trovare una mediazione sul possibile Commissariamento della Figc. L'accordo dovrebbe essere stato trovato e adesso, come da agenda, inizia la Giunta del Coni che dovrà ratificarlo
Petrucci: "Accordo Buonfiglio-Malagò? Sarei solo felice"
Prima dell'inizio della Giunta Coni da registrare le parole di Gianni Petrucci, presidente Fip, ed ex numero 1 dello Sport italiano “Dovesse arrivare l’accordo tra Buonfiglio e Malagò sarei solo felice, significa che è prevalso il buon senso. Non ci sono vincitori. Lo sport non si salva con i pareri. Oggi se c’è un vincitore è solo il ct Mancini che ha vinto ieri sera”
L'arrivo di Malagò al Coni
Gli scenari dopo il possibile commissariamento della Figc
Prima l'incontro Malagò-Buonfiglio, poi la Giunta e il Consiglio: cosa può succedere
Rappresentanti Enti di Promozione Sportiva e Associazioni Benemerite
Vittorio Bosio (CSI), Damiano Lembo (US ACLI), Bruno Molea (AICS), Maria Cecilia Morandini (ASC), Paolo Serapiglia (ENDAS)
Ingrid Louise Van Marle (AMOVA)
Rappresentanti Tecnici e Discipline Associate
Sandro Cuomo (FIS), Maria Grazia Italiano (FIBa), Marta Pagnini (FGI), Cristina Pernazza (FITArco), Luca Piscopo (FISSW)
Enzo Casadidio (FiGeST), Edoardo Facchetti (FIPT), Maria Osti (FITETREC ANTE)
Rappresentanti Atleti
Camilla Bendazzoli (FASI), Edoardo Roberto Buticchi (FITDS), Elena Cecchini (FCI), Alessandro Lupino (FMI), Valentina Marchei (FISG), Gregorio Paltrinieri (FIN), Federico Pellegrino (FISI), Vittorio Andrea Vaccaro (FIG), Chiara Virag (FISSW), Alessia Zecchini (FIPSAS)
Membri CIO Rappresentanti Organi Periferici CONI
Giovanni Malagò (membro CIO e Presidente FIGC)
Federica Pellegrini
Paola Mora (Presidente Regionale Nord), Simone Cardullo (Presidente Regionale Centro), Bruno Perra (Presidente Regionale Sud) Dino Ponchio (Delegato Provinciale Nord), Andrea Dondi (Delegato Provinciale Centro), Elisabetta Christiana Lancellotta (Delegato Provinciale Sud)
Chi c'è nel Consiglio Nazionale
Il Consiglio Nazionale del Coni è composto da 81 persone ma quelle che oggi potranno votare sul Commissariamento di Malagò sono 77. A presiederlo c'è Luciano Bonfiglio. Membri di diritto sono tutti i presidenti delle singole federazioni sportive: Sabatino Aracu (FISR), Stefano Arcifa (AeCI), Davide Battistella (FASI), Carlo Beninati (FIBa), Riccardo Bergamini (FEDERKOMBAT), Angelo Binaghi (FITP), Felice Buglione (FIDASC), Maurizio Casasco (FMSI), Cristiano Cerchiai (FIG), Angelo Cito (FITA), Giovanni Copioli (FMI), Cordiano Dagnoni (FCI), Flavio D'Ambrosi (FPI), Walter De Giusti (commissario UITS), Antonio Dima (CUSI), Renato Di Napoli (FITeT), Marco Di Paola (FISE), Andrea Duodo (FIR), Francesco Ettorre (FIV), Andrea Facci (FGI), Roberto Favre (FIB), Rossano Galtarossa (FIC), Andrea Gios (FISG), Riccardo Giubilei (FITRI), Geronimo La Russa (ACI), Laura Lunetta (FIDESM), Andrea Mancino (FISBB), Giuseppe Manfredi (FIPAV), Ugo Claudio Matteoli (FIPSAS), Marco Mazzieri (FIBS), Luigi Mazzone (FIS), Stefano Mei (FIDAL), Sergio Mignardi (FIH), Giovanni Morsiani (FIJLKAM), Leoluca Orlando (FIDAF), Giovanni Petrucci (FIP), Andrea Pieri (FIN - Vice Presidente reggente) Stefano Podini (FIGH), Vittorio Polidori (FITARCO), Claudio Ponzani (FISSW), Gianfranco Ravà (Commissario FCrI), Flavio Roda (FISI), Antonio Rondinone (FICr), Antonio Rossi (FICK), Luciano Rossi (FITAV), Gabriele Vescio (FIPM), Giorgio Viscione (FIM), Siro Zanella (FIGS).
In corso incontro Buonfiglio-Malagò
Come annunciato si tiene in questi minuti l'incontro al Coni fra il presidente Luciano Buonfiglio e Giovanni Malagò per definire i dettagli dell'intesa che dovrebbe portare alla scelta dello stesso Malagò come Commissario della Figc. Alle 13 è fissato l'inizio della Giunta Nazionale che proporrà al Consiglio Nazionale il Commissariamento
Malagò arrivato al Coni alle 12.08
E' appena arrivato al Palazzo H del Coni Giovanni Malagò. Ai cronisti presenti ha detto: "Adesso non posso parlare"
Da chi è composta la Giunta Coni
Sono 17 in tutto i membri dell'attale Giunta Coni. Si tratta del Presidente Luciano Buonfiglio, dei vice presidenti Diana Bianchedi e Marco Di Paola, del segretario generale Carlo Mornati, dei membri Cio Giovanni Malagò e Federica Pellegrini, dei dirigenti Tania Cagnotto, Giovanni Copioli, Francesco Ettorre, Laura Lunetta e Francesco Montini, dei rappresentanti degli atleti Giampaolo Ricci e Valentina Rodini, di quella dei tecnici Elisabet Spina, del Rappresentante dei Comitati Regionali Massimo Riva, di quello dei Comitato Territoriali Domenico Ignozza e di quello degli Enti di Promozione Sportiva Juri Morico
Come viene scelto il Commissario
La Giunta Coni dunque propone al Consiglio Federale il Commissariamento che sarà poi votato. Una volta individuato il nome si decidono gli obiettivi del suo mandato e anche un orizzonte temporale di lavoro seppure non esistono limiti da regolamento. L'ultimo commissario Figc fu nel 2018 Roberto Fabbricini, nominato dalla Giunta Coni presieduta dallo stesso Giovanni Malagò
Caso Malago, prima la Giunta poi il Consiglio Nazionale del Coni
Il nostro inviato Matteo Petrucci fa il punto sull'agenda di oggi al Palazzo H del Coni con l'appuntamento della Giunta alle ore 13 e quello a seguire del Consiglio Nazionale del Coni
Cosa succede ora
Il Coni è chiamato a valutare se la Figc abbia violato le regole fondamentali ammettendo la candidatura di Malagò. La Giunta ha chiesto e ottenuto pareri giuridici. Se ci saranno i presupposti per il Commissariamento la Giunta lo proporrà al Consiglio Nazionale che lo voterà
Giunta Coni, gli scenari: il parere di Federico Ferri
Il Direttore di Sky Sport24 Federico Ferri è intervenuto sulla imminente Giunta Coni e gli scenari che si aprono col possibile Commissariamento della Figc
Il caso tesseramento
La vicenda fra Coni e Figc si gioca tutto sul mancato tesseramento di Malagò al momento dell'elezione. L’articolo 29 dello statuto Figc stabilisce che alle cariche federali possono essere eletti o nominati soggetti "in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura". La FIGC sostiene che essere "in regola" non voglia dire essere già tesserati; la Procura generale dello Sport ha invece ritenuto che il requisito presupponga l’esistenza di un tesseramento
Buonfiglio-Malagò: contatto telefonico ieri sera, oggi incontro
C'è stato un contatto telefonico nella serata di ieri fra il presidente del Coni Luciano Buonfiglio e Giovanni Malagò per cercare di definire l'accordo che porterebbe lo stesso Malagò a diventare Commissario della Figc prima delle nuove elezioni da indire in tempi rapidi. Oggi, prima della Giunta, che ci sarà alle 13, i due dovrebbero incontrarsi nella sede del Coni per definire gli ultimi dettagli dell'intesa
La Lega serie A blinda Malagò
I club della Lega Serie A continuano a compattarsi a sostegno di Giovanni Malagò per garantire la continuità del movimento. Nella serata di ieri è arrivato un comunicato ufficiale di appoggio all'attuale numero uno della Figc: "La Lega Calcio Serie A si dissocia e prende le distanze dalla apparente querelle giuridica di cui non comprende i fondamenti in diritto e le ragioni politiche. Giovanni Malagò, candidato in primis dalla Serie A, è stato eletto con largo margine e la stessa Serie A continua a manifestargli completo supporto. Pur nel rispetto dei principi e delle regole della Federazione e del Coni, la Lega Calcio Serie A ritiene il commissariamento del tutto inopportuno, anche perché potrebbe condurre nel caos il calcio, in una fase delicatissima. Anche alla luce della chiara posizione espressa dall’UEFA, si raccomanda e si auspica il rispetto dell’autonomia del calcio italiano”
Malagò commissario di sé stesso
Prende sempre più quota la soluzione che vedrebbe la Figc commissariata, ma con lo stesso Giovanni Malagò nominato nel ruolo di commissario straordinario. Lo scenario prevede un mandato a tempo di circa 90 giorni, propedeutico a indire nuove elezioni federali. In questo modo Malagò avrebbe il tempo di regolarizzare il tesseramento e ricandidarsi formalmente con tutti i requisiti previsti.
Contatti in corso Coni-Figc: ipotesi mediazione
Nelle ultime ore frenetiche si è aperta una concreta via diplomatica per evitare lo scontro totale. Il presidente del Coni Luciano Buonfiglio sta portando avanti una strategia di mediazione per sbloccare l'impasse normativa ed evitare ricorsi legali duraturi. Sul tavolo c'è un piano concordato che punta a ristabilire le regole statutarie senza però azzerare completamente l'attuale governance calcistica.
La Figc respinge con fermezza l'ipotesi di invalidità affidandosi ai pareri dei propri consulenti legali. La tesi degli avvocati della Federcalcio si basa sul superamento dei termini procedurali, fissati in soli sette giorni per opporsi alle candidature. Poiché il ricorso di Miele non ha rispettato tali tempistiche celeri, l'elezione di Malagò viene giudicata ormai "blindata" e non più ribaltabile
La Procura Generale dello Sport del Coni ha aperto un fascicolo affidando l'analisi a un pool di giuristi. Il verdetto degli esperti del Coni aggrava la posizione della Figc: il tesseramento preventivo viene definito un "requisito indispensabile e soggettivo". Di conseguenza, la mancata tessera renderebbe irregolare giuridicamente l'intera procedura elettorale di via Allegri
L'impianto del ricorso presentato dall'avvocato Miele si fonda su un vizio di forma legato ai requisiti di eleggibilità. Secondo il testo della contestazione, Malagò avrebbe depositato la sua candidatura senza avere attivo un tesseramento formale alla Figc in quel preciso momento. Una mancanza che di fatto, viola lo statuto federale del calcio
Lo scontro istituzionale nasce dopo l'Assemblea elettiva della Figc dello scorso 22 giugno nella quale Giovanni Malagò ha ottenuto una netta vittoria con il 68,58% delle preferenze. Subito dopo il voto, però, Renato Miele, la cui candidatura non era stata considerata ammissibile perché priva del necessario accredito da parte di almeno la metà più uno dei Delegati assembleari di almeno una Lega o una componente tecnica, ha presentato un ricorso formale alla giustizia sportiva
Buongiorno amici di Skysport.it, è la giornata decisiva per il futuro di Giovanni Malagò alla guida della Federcalcio. Il presidente della Figc sarà presente alla Giunta Coni che potrebbe votare per il Commissariamento della sua Federazione. Il motivo sarebbe il mancato tesseramento dello stesso Malagò nel momento cui sono state svolte le elezioni lo scorso 22 giugno