Buonfiglio: "Malagò una vittima, commissariamento Figc per far prevalere regole"

Al termine di una giornata frenetica al Coni parla il presidente Luciano Buonfiglio che spiega la scelta di commissariare la Federcalcio lasciando, nel ruolo, quello che era l'attuale presidente Giovanni Malagò: "E' vittima di un malfunzionamento e mi sono chiesto perché avrebbe dovuto pagare. Per questo ho detto di commissariare la federazione facendolo commissario. Ha un curriculum perfetto e in più stiamo riprendendo il cammino con la nazionale di calcio. Diamogli la possibilità di condurla fino alle elezioni. Non mi faccio influenzare da nessuno, l'importante era far prevalere le regole e l'autonomia del mondo sportivo. Con questa decisione abbiamo rafforzato ancora una volta il concetto per il quale le regole vanno rispettate, che l'assemblea è stata considerata espressione solida di voto e che il presidente del Coni si è preso la responsabilità di nominare un commissario, così che l'autonomia e la funzionalità dello sport italiano si sia ridotta all'interno dello stesso".