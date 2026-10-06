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Napoli, infortunio Vergara: lesione al polpaccio, out 3/4 settimane. Le news

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Dopo l'infortunio in Nazionale contro la Turchia, il giovane talento del Napoli si è sottoposto agli esami che hanno evidenziato una lesione distrattiva di medio grado del soleo destro. Per Vergara uno stop di 3/4 settimane

E' stato uno dei migliori contro la Turchia ma l'infortunio al polpaccio lo terrà ai box. Allegri infatti perde Vergara per le prossime 3/4 settimane: l'esito degli esami per l'esterno d'attacco azzurro, dopo il problema accusato in Nazionale, ha confermato una lesione di medio grado del soleo destro. Il giocatore ha già cominciato l'iter riabilitativo, come comunica il sito ufficiale del Napoli. 

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