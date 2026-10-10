Il Napoli ha vinto cinque delle sei sfide contro il Frosinone in Serie A, pareggiando invece quella più recente (2-2 il 14 aprile 2024 al Maradona). Gli azzurri hanno sempre realizzato almeno due reti in ciascuno di questi sei precedenti: 20 reti degli azzurri (3.3 di media).
Napoli-Frosinone, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
Dopo la sosta per le nazionali, il Napoli riparte in seguito al pareggio di Firenze nell'ultimo turno di campionato. Al Maradona è ospite il sorprendente Frosinone. Allegri con Neres e Lang nel tridente completato da Hojlund. C'è De Bruyne. Alvini si affida a Raimondo recuperato. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW alle 20.45. Disponibile su SkyGo, anche in HD
LE FORMAZIONI UFFICIALI
NAPOLI (3-4-3): Meret; Marin, Rrahmani, Biadiashile; Di Lorenzo, De Bruyne, Lobotka, Spinazzola; Neres, Højlund, Lang. All. Allegri
FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani, Oyono, Calvani, Cittadini, Bracaglia; Masini, Calò; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Raimondo. All. Alvini
La formazione del Frosinone in grafica
Frosinone, le scelte di formazione
Raimondo è pienamente recuperato e gioca come terminale offensivo. Ghedjemis, Schmid e Kvernadze sulla trequarti. Calò e Masini a centrocampo
Napoli, le scelte di formazione
Allegri prosegue con il 3-4-3. Gioca Biadiashile in difesa. Neres e Lang davanti insieme a Hojlund. De Bruyne a centrocampo con Lobotka, McTominay in panchina. Di Lorenzo e Spinazzola sulle corsie
Le formazioni ufficiali
NAPOLI (3-4-3): Meret; Marin, Rrahmani, Biadiashile; Di Lorenzo, De Bruyne, Lobotka, Spinazzola; Neres, Højlund, Lang. All. Allegri
FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani, Oyono, Calvani, Cittadini, Bracaglia, Masini, Calò, Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Raimondo. All. Alvini
Statistiche e curiosità
Il Napoli ha vinto cinque delle sei sfide contro il Frosinone in Serie A, pareggiando però proprio quella più recente (2-2 il 14 aprile 2024 al Maradona). I partenopei hanno sempre realizzato almeno due reti in ciascuno di questi sei precedenti: 20 gol degli azzurri (3.3 di media).
Napoli vittorioso nelle ultime sei contro neopromosse
Il Napoli ha vinto tutte le ultime sei partite contro squadre neopromosse in Serie A con un punteggio di 15-2; solo due volte i partenopei hanno ottenuto una striscia più lunga di successi consecutivi contro queste formazioni nel torneo: sette tra il 1987 e il 1988 e 15 tra il 2016 e il 2019.
Napoli, due pari di fila: l'ultima volta lo scorso gennaio
Dopo l'1-1 contro la Fiorentina nel match più recente, il Napoli potrebbe pareggiare due partite di fila in Serie A per la prima volta dallo scorso gennaio (tre in quel caso, contro Hellas Verona, Inter e Parma).
Frosinone con 10 punti nelle prime 5 giornate: in precedenza solo la Samp 2012-13
Prima del Frosinone nel 2026/27 (10 punti), l'ultima squadra neopromossa che aveva guadagnato almeno 10 punti nelle prime cinque partite stagionali di Serie A era stata la Sampdoria nel 2012/13 (11 in quel caso). In caso di successo in questo match, i ciociari sarebbero la prima neopromossa a ottenere almeno 13 punti dopo sei match in un singolo massimo campionato a partire dalla Juventus nel 2007/08 (13)
Napoli, un solo pari dopo la sosta nelle ultime 23 gare
Il Napoli ha pareggiato solo una delle ultime 23 partite di Serie A disputate dopo la pausa nazionali (16 vittorie, 6 sconfitte): 2-2 contro il Genoa il 16 settembre 2023. Più nel dettaglio, i partenopei hanno vinto sette di queste ultime otto gare di campionato (1 sconfitta).
Allegri, nove sconfitte in campionato nel 2026
Massimiliano Allegri ha perso nove partite nel 2026 in campionato e bisogna tornare al 2012 per trovare un anno in cui il tecnico livornese ha perso almeno 10 match in un singolo anno solare in Serie A: 11 in quel caso
I dati sul pressing offensivo del Frosinone
Il Frosinone (9.5) è una formazione abituata a un pressing offensivo; i ciociari sono infatti la squadra con il PPDA più basso in questa stagione di Serie A, mentre il Napoli (13.5) è 10° in questa graduatoria (il PPDA è il rapporto tra i passaggi dell'avversaria permessi fuori dalla propria trequarti difensiva e il numero di azioni difensive fuori dalla trequarti difensiva - un numero basso indica un alto livello di pressing e viceversa).
Frosinone squadra che conta più azioni in contropiede
Il Frosinone è la squadra che conta più azioni in contropiede (13, di cui ben 12 hanno portato al tiro) in questo avvio di stagione in Serie A. Dall'altra parte, invece, il Napoli è penultimo in entrambe queste due classifiche (2 in totale e 1 con conclusione finale), davanti solo al Bologna (zero in ciascuna).
Politano, tre gol contro il Frosinone in Serie A
Matteo Politano ha segnato tre gol contro il Frosinone in Serie A, uno in media ogni 118 minuti: solo contro il Benevento ha una media minuti/gol migliore nel torneo (una rete ogni 99'). In generale, soltanto Gonzalo Higuaín, Andrea Belotti, Duván Zapata (tutti e tre a quota cinque) e Suso (quattro) hanno realizzato più reti contro i ciociari nel massimo campionato.
Kvernadze in gol negli ultimi tre match di campionato
Giorgi Kvernadze ha trovato la rete negli ultimi tre match di campionato e potrebbe diventare il primo giocatore del Frosinone a segnare in quattro presenze di fila in Serie A (a tre gare consecutive anche Matías Soulé nell'ottobre 2023). In più, Kvernadze è il calciatore con più dribbling riusciti (16) in questo avvio di stagione in Serie A