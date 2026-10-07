"Il triplete è un sogno, ma abbiamo il diritto di sognare". Con una battuta il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta ha risposto, dal palco del "Premio Gentleman 2026" a chi gli chiedeva se l'Inter puntasse al massimo obiettivo. "Abbiamo il dovere di fare bene, ma anche il diritto di sognare", ha chiosato Marotta

Il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta, sul palco del premio “Gentleman 2026” ha risposto a una sollecitazione sul triplete… “Intanto ci godiamo quello che è stato nel 2010”, ha risposto Marotta sorridendo, “questo è un sogno, però i sogni possono anche realizzarsi. Il dovere è quello di far bene, il diritto è quello di sognare". Sulla lunga, e inedita, sosta di due settimane per le Nazionali, Marotta è cauto: "E' un calendario particolare, che va sperimentato. Bisogna capire le conseguenze, i vantaggi e gli svantaggi. Lo accettiamo. Durante la settimana si lavora per fare in modo che i giocatori vadano in campo nel migliore dei modi. Ringrazio il mio staff per questo".