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Marotta: "Il Triplete? Abbiamo il diritto di sognare"

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"Il triplete è un sogno, ma abbiamo il diritto di sognare". Con una battuta il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta ha risposto, dal palco del "Premio Gentleman 2026" a chi gli chiedeva se l'Inter puntasse al massimo obiettivo. "Abbiamo il dovere di fare bene, ma anche il diritto di sognare", ha chiosato Marotta

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Il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta, sul palco del premio “Gentleman 2026” ha risposto a una sollecitazione sul triplete… “Intanto ci godiamo quello che è stato nel 2010”, ha risposto Marotta sorridendo, “questo è un sogno, però i sogni possono anche realizzarsi. Il dovere è quello di far bene, il diritto è quello di sognare".  Sulla lunga, e inedita, sosta di due settimane per le Nazionali, Marotta è cauto: "E' un calendario particolare, che va sperimentato. Bisogna capire le conseguenze, i vantaggi e gli svantaggi. Lo accettiamo. Durante la settimana si lavora per fare in modo che i giocatori vadano in campo nel migliore dei modi. Ringrazio il mio staff per questo".

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