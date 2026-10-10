Le dichiarazioni prima del match dell'Ad del Parma: "Quest'anno davanti alle difficoltà non abbiamo reagito con la stessa unità, abbiamo scelto di separarci da Cuesta dopo una vittoria perché l'abbiamo trovato più corretto e non dopo una serie di risultati negativi. Siamo convinti di aver costruito un organico più completo, vogliamo un progetto a lungo termine con competitività e sostenibilità. Il Parma di altre ere è difficile da emulare, ma vogliamo crescere. Non bisogna dare scontato che il Parma sia in Serie A, godiamocela cercando di crescere e anche le scelte vanno nella direzione di essere ambiziosi. Gilardino l'ho trovato davvero motivato, mi è sempre piaciuta la sua umiltà: non è a Parma per quello fatto da calciatore, ma perché se lo è conquistato sul campo".