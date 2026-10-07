Rientro McTominay (Napoli), quando tornerà a giocare: l'attesa per l'idoneitànapoli
Dopo l’ablazione chirurgica di inizio settembre per risolvere una lieve aritmia benigna, oggi lo scozzese si sottoporrà agli esami per ottenere nuovamente l’idoneità sportiva. Il centrocampista del Napoli manca in campo dallo scorso 30 agosto (Napoli-Como) e dopo una fase di recupero in Inghilterra, sta svolgendo a Castelvolturno un lavoro personalizzato per ritrovare la condizione. Sabato il Napoli ospita in casa il Frosinone, in diretta su Sky alle 20.45