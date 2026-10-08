Tegola per Chivu. A pochissimi giorni dalla ripresa del campionato dopo la lunga sosta, Curtis Jones si è fermato per infortunio: risentimento miofasciale agli adduttori della coscia destra. Salterà di sicuro la partita casalinga contro il Parma

Cristian Chivu perde Curtis Jones all'inizio di un tour de force di nove partite in meno di un mese. Come riportato dall'Inter in un comunicato, l'ex giocatore del Liverpool si è sottoposto a esami strumentali presso la Clinica Humanitas di Rozzano ed è stato riscontrato un risentimento miofasciale agli adduttori della coscia destra. Tempi di recupero da stabilire, le condizioni del giocatore saranno rivalutate nei prossimi giorni. Di sicuro salterà la partita contro il Parma, prevista a San Siro alle 18 di sabato 10 ottobre.